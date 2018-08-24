2018-08-24T18:14:43+03:00
Общество

В Орле прошли круглые столы, организованные МОО "Центр защиты прав потребителей"

Организатором Круглых столов выступила МОО "Центр защиты прав потребителей", реализующая на территории Орловской области при поддержке Фонда президентских грантов Социально значимый Проект по помощи дольщикам и покупателям квартир в новостройках
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Первое мероприятие прошло на базе Уполномоченного по правам человека в Орловской области Лабейкина А. А. Уполномоченный изучил обобщенную информацию о работе Центра защиты прав потребителей за последние месяцы и обещал оказать все возможное содействие в защите прав и законных интересов граждан, которым по 17 судебным решениям, вынесенным по искам Центра, присуждены различные неустойки и компенсации с ответчиков - АО «АИЖК Орловской области», ООО «УниСтрой» и ООО «ДОН». Ответчики судебные решения не исполняют, хотя являются действующими организациями.

Второе мероприятие состоялось на территории крупного орловского застройщика ЗАО «ИНЖИЛКОМ», ведущего строительство жилого комплекса «Андриановский» в Советском районе г. Орла. Руководство ЗАО «ИНЖИЛКОМ» рассказало о прогнозируемом росте цен на квартиры в новостройках с середины 2019 года в связи с вступившими в законную силу изменениями в Закон о долевом строительстве. Руководитель компании Невров В. М. остановился на отдельных применяемых ЗАО «ИНЖИЛКОМ» решениях и технологиях, в частности, вентиляционных клапанах, благодаря которым в домах этого застройщика не возникает проблем с приточной вентиляцией, и теплоизоляции стен с использованием экологически чистого пенобетона. ЗАО «ИНЖИЛКОМ» также ответило на поступившие в Центр защиты прав потребителей вопросы граждан, в том числе, развеяло их опасения относительно близости ЛЭП к ЖК «Андриановский» (минимальные расстояния расположения крайних проводов ЛЭП до жилых домов не просто соблюдены, а превышены по отношению к большинству объектов).

Цель проводимых Центром защиты прав потребителей Круглых столов - налаживание диалога и взаимодействия между гражданами, застройщиками, общественными организациями и органами государственной власти Орловской области по проблемам на рынке первичного жилья Орловской области. Более подробную информацию можно узнать на сайте Центра (czpp-orel.ru) и в открытой группе вКонтакте (vk.com/mooczpp).

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