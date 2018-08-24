В Орле прошли круглые столы, организованные МОО "Центр защиты прав потребителей"

СЕГОДНЯ 17:10 2018-08-24T18:14:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Первое мероприятие прошло на базе Уполномоченного по правам человека в Орловской области Лабейкина А. А. Уполномоченный изучил обобщенную информацию о работе Центра защиты прав потребителей за последние месяцы и обещал оказать все возможное содействие в защите прав и законных интересов граждан, которым по 17 судебным решениям, вынесенным по искам Центра, присуждены различные неустойки и компенсации с ответчиков - АО «АИЖК Орловской области», ООО «УниСтрой» и ООО «ДОН». Ответчики судебные решения не исполняют, хотя являются действующими организациями.

Второе мероприятие состоялось на территории крупного орловского застройщика ЗАО «ИНЖИЛКОМ», ведущего строительство жилого комплекса «Андриановский» в Советском районе г. Орла. Руководство ЗАО «ИНЖИЛКОМ» рассказало о прогнозируемом росте цен на квартиры в новостройках с середины 2019 года в связи с вступившими в законную силу изменениями в Закон о долевом строительстве. Руководитель компании Невров В. М. остановился на отдельных применяемых ЗАО «ИНЖИЛКОМ» решениях и технологиях, в частности, вентиляционных клапанах, благодаря которым в домах этого застройщика не возникает проблем с приточной вентиляцией, и теплоизоляции стен с использованием экологически чистого пенобетона. ЗАО «ИНЖИЛКОМ» также ответило на поступившие в Центр защиты прав потребителей вопросы граждан, в том числе, развеяло их опасения относительно близости ЛЭП к ЖК «Андриановский» (минимальные расстояния расположения крайних проводов ЛЭП до жилых домов не просто соблюдены, а превышены по отношению к большинству объектов).

Цель проводимых Центром защиты прав потребителей Круглых столов - налаживание диалога и взаимодействия между гражданами, застройщиками, общественными организациями и органами государственной власти Орловской области по проблемам на рынке первичного жилья Орловской области. Более подробную информацию можно узнать на сайте Центра (czpp-orel.ru) и в открытой группе вКонтакте (vk.com/mooczpp).