Успеть обнаружить болезнь

СЕГОДНЯ 11:40 2018-08-24T11:47:50+03:00

В последнее время граждане довольно часто интересуются порядком прохождения бесплатной диспансеризации для взрослого населения

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В данном материале представлены наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них.

- Слышал, что диспансеризация проходит в два этапа, для чего это нужно?

- Обследование на первом этапе позволяет понять, здоров ли человек или у него присутствуют факторы риска, подозрения на скрытые заболевания.

На втором этапе обследуются только те люди, у которых на первом этапе были выявлены медицинские показания к выполнению дополнительных исследований для уточнения диагноза.

- Какова периодичность и в каком возрасте нужно проходить диспансеризацию?

- Диспансеризация проводится один раз в три года в следующие возрастные периоды: 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 лет.

Один раз в три года диспансеризации подлежат работающие и неработающие, обучающиеся в очной форме граждане в возрасте от 18 лет и старше. В случае если в 2018 году гражданин не попадает в возрастные категории для диспансеризации один раз в три года, то в течение года он может пройти бесплатно профилактический осмотр.

Кроме того, один раз в два года проводятся следующие исследования:

маммография обеих молочных желез в двух проекциях (для женщин от 50 до 70 лет);

исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом (для граждан в возрасте от 49 до 73 лет).

По завершении исследований, проводимых с периодичностью один раз в два года, осуществляется осмотр врачом-терапевтом. При наличии выявленных патологических изменений врач-терапевт определяет показания для обследований и консультаций.

Важно знать, что ежегодно вне зависимости от возраста диспансеризация проводится в отношении отдельных категорий граждан - это:

а) инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий, а также участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин;

б) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин;

в) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин.

- Что нужно сделать для того, чтобы начать обследоваться?

- Для прохождения первого этапа диспансеризации необходимо прий

ти в поликлинику утром, натощак. Далее гражданин заполняет анкету в целях выявления жалоб, наличия вредных привычек, характера питания, физической активности и согласие на диспансеризацию. После чего медицинский работник измеряет артериальное давление, выдает направления для исследования крови на глюкозу и холестерин и проведение флюорографии.

Если вы в текущем или предшествующем году проходили медицинские исследования, возьмите документы, подтверждающие это.

Подробную информацию о порядке и условиях прохождения диспансеризации и профилактических осмотров можно получить в регистратуре поликлиники, в своей страховой медицинской организации или по телефону горячей линии ТФОМС Орловской области 8-800-200-77-45.

- А если ничего не болит, нужно ли проходить диспансеризацию?

- Мнение о том, что «пока не сильно болит, к врачу можно не обращаться», очень обманчиво, болезнь бывает коварна, ее течение может проходить бессимптомно и привести к серьезным последствиям. Часто врачи констатируют у пациентов повышенное артериальное давление, когда те о нем даже не подозревают, и если вовремя не начать соответствующее лечение, то заболевание может спровоцировать инсульт или инфаркт. То же можно сказать и о сахарном диабете, туберкулезе, онкологических заболеваниях. В борьбе с болезнью именно ваше активное участие в лечебном процессе - залог успеха.

ТФОМС Орловской области.

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