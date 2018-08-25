Простых орловцев наградят за ликвидацию последствий двух взрывов в орловской пятиэтажке

СЕГОДНЯ 10:25 2018-08-25T10:27:34+03:00

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В региональном МЧС принято решение о поощрении орловцев, принимавших участие в эвакуации людей при взрыве газа. Случайные прохожие и сами жильцы не растерялись, не оказались в стороне от чужой беды, и с первых минут происшествия начали помогать эвакуировать людей из подъездов.

- В экстремальной ситуации самое главное в первые секунды осознать всё происходящее, постараться не впадать в панику, чётко выстроить алгоритм своих действий, проверить самочувствие близких, покинуть опасную зону и обратиться к специалистам, - рекомендуют психологи ГУ МЧС России по Орловской области.

Напомним в орловской пятиэтажке на улице Красноармейская 11 с разницей в несколько дней прогремели два взрыва. Первый случился 14 августа.

К месту были направлены силы и средства Орловского местного пожарно-спасательного гарнизона. До прибытия огнеборцев очевидцами происшествия стали обычные прохожие, которые сразу же приступили к эвакуации жителей дома, в первую очередь в 3 подъезде. Одним из них был курсант 2-го курса Юридического факультета ФКОУ ВО «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний» Александр Гнеушев. В ходе эвакуации одной из жительниц дома он получил термический ожог пламенем и был госпитализирован в областную клиническую больницу.

24 августа в том же доме произошел ещё один взрыв, но уже в 8 подъезде в квартире цокольного этажа, в которой проживает многодетная семья с четырьмя детьми. Общая беда сплотила жителей дома, пострадавшим от взрыва готовы помочь не только администрация Орла, но и обычные орловцы. Первыми на мсете ЧП оказалсиь сотрудники полиции.

- Безусловно, каждый человек, оказавшись свидетелем какого-либо происшествия, может предпринять необходимые действия для спасения людей, при этом чётко нужно оценить свои возможности, ведь вовремя набранный номер телефона 01, 101 или 112, тоже может спасти человеческую жизнь, - отметила Наталья Акулова, руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Орловской области.