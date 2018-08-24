Взрыв газа в Орле: пострадал отец четверых детей
Днем в пятницу, 23 августа, в жилом пятиэтажном доме по адресу Красноармейская, 11 произошел взрыв газа. Очагом стала трехкомнатная квартира на первом этаже. Шок, но в ней проживала многодетная семья. Мама, папа и четверо детей в момент ЧП были дома. Пострадал многодетный отец.
С места ЧП мужчина был госпитализирован. По предварительным данным, у него ожоги рук ног. Кроме того, в детскую больницу для проведения осмотра доставлены дети. Самому младшему нет и года. Они не пострадали.
.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН
Взрыв был такой силы, что в квартире выбило не только стекла. С окон в буквальном смысле слетели металлические решетки.
- На месте ЧП работают экстренные службы. Установлено, что квартира не была газифицирована. Жильцы пользовались электроплитой. Причины взрыва устанавливают эксперты, - сообщила «КП» Наталья Акулова, руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Орловской области.
Напомним, это второй взрыв газа в этом многоквартирном доме. 14 августа взрыв произошел на в квартире на пятом этаже .
.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН
Взрыв газа в Орле.