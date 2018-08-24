В Орловской области открыли памятник Советскому Солдату-Победителю

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-24T10:12:58+03:00

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В четверг, 23 августа, в деревне Ивановское Становского сельского поселения Орловской области состоялась церемония открытия памятника Советскому Солдату-Победителю. Мероприятие было приурочено к 75-й годовщине победы на Орловско-Курской дуге. Состоялся митинг памяти, участие в котором приняло руководство региона, а также советник Министра культуры РФ, научный сотрудник Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Собравшихся приветствовал врио губернатора.

- На этих рубежах севернее Орла – на Мценском направлении – грозной осенью 1941-го года начиналась битва за Москву, – сказала Андрей Клычков – Здесь воины-катуковцы ценой своей жизни смогли задержать танковые армады Гудериана. Мы всегда будем помнить о том, что за свободу и независимость наш народ заплатил неизмеримо высокую цену

Памятник Советскому Солдату-Победителю изготовлен Российским военно-историческим обществом по обновленному проекту Советника Председателя РВИО Ростислава Мединского скульптором Денисом Стритовичем. При содействии Правительства области выполнены все необходимые условия по благоустройству территории мемориала, где установлен 6-тонный монумент высотой 4,5 метра.

В этот же день с особыми почестями земле были преданы останки 40 бойцов Красной Армии. Еще шесть солдат и офицеров покоятся на местном кладбище, их имена также будут выбиты на установленном монументе.

Программа Российского военно-исторического общества по восстановлению и созданию памятников павшим на полях сражений Великой Отечественной войны реализуется с 2014 года. За это время в десятках регионов нашей страны установлено около 40 памятников Советскому Солдату.

ЗНАЙ!

75 лет назад 23 августа 1943 года завершилась Курская битва. В кровопролитных боях враг понес огромные потери. Престижу немецкого оружия был нанесен непоправимый урон. После завершения битвы стратегическая инициатива окончательно перешла на сторону Красной армии, которая продолжала освобождать страну от немецких захватчиков. Измотав противника в оборонительных боях, советские войска перешли в контрнаступление. 12 июля начались атаки войск Брянского и Юго-Западного фронтов против Орловской группировки противника. Несмотря на отчаянное сопротивление немцев, 11-я ударная армия генерала Баграмяна прорвала фронт противника. Не менее успешно для советских войск развивались события на Белгородско-Харьковском направлении. Оборона противника была прорвана уже в первый день наступления – 3 августа. 5 августа советские войска вступили в Белгород. В честь освобождения Орла и Белгорода в Москве был произведен первый в истории Великой Отечественной войны артиллерийский салют. 23 августа, преодолев упорное сопротивление эсесовских дивизий, части Степного и Юго-Западного фронтов освободили Харьков.

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В ходе курской битвы разгрому подверглись 30 немецких дивизии, в том числе 7 танковых. Общие потери вермахта составили более 500 тыс. солдат и офицеров, свыше 1,5 тыс. танков и штурмовых орудий, 3 тыс. орудий и минометов, более 3,7 тыс. самолетов. Дорогой ценой досталось победа в Курской битве советским войскам. Они потеряли свыше 860 тыс. человек, более 6 тыс. танков и САУ, 5,2 тыс. орудий и минометов, свыше 1,6 тыс. самолетов.