2018-08-23T11:02:41+03:00
Общество

В Орле общественные территории обретут своих подрядчиков к середине сентября

Речь идет о местах массового пользования, которые предстоит благоустроить до конца 2018 года
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле общественные территории обретут своих подрядчиков к середине сентябряВ Орле общественные территории обретут своих подрядчиков к середине сентябряФото: Архив "КП"
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Стало известно, что к середине сентября все общественные территории, которые предстоит благоустроить до конца 2018 года, обретут своих подрядчиков.

Например, орловский подрядчик ООО «Триумф» подпишет контракт на ремонт фонтана в Детском парке уже на следующей неделе, 31 августа. По реконструкции еще одного фонтана, в Городском парке, договор заключат 3 сентября.

Кроме того, определилась компания, которая займется проектом комплексного благоустройства Городского парка. Ею стала санкт-петербуржская фирма ООО «Строй-Эксперт». Контракт с ней должны заключить уже сегодня, 23 августа. Его стоимость составит 10 миллионов рублей.

Как сообщили «КП» в пресс-службе городской администрации, прием заявок по скверу «Дворянское гнездо»пройдет до 5 сентября. Ориентировочно 17 сентября будет заключен муниципальный контракт. Объем работ в сквере небольшой, ремонт выполнят в срок до конца 2018 года.

Напомним, что из оставшихся семи территорий три уже готовы к сдаче. Речь идет о скверах имениТургенева, «Орлята» и «1000 и 1 мелочь».В сквере Юностиработы также подходят к завершению. На следующей неделе там в тестовом режиме запустят фонтан. Работы набульваре Победыи в историко-литературном кварталеведутся четко по графику. А в парке Ботаника наоборот, подрядчик немного отстает от плана.

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