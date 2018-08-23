СЕГОДНЯ 07:55 2018-08-23T07:55:55+03:00

В нескольких орловских населенных пунктах снимут карантин по АЧС и птичьему гриппу Фото: Архив "КП"

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В нескольких орловских населенных пунктах снимут карантин по АЧС и птичьему гриппу. Об этом сообщили «КП» в пресс-службе областного правительства.

Сейчас на Орловщине есть два неблагополучных пункта по АЧС: в Кромском и Ливенском районах. Ветеринарные мероприятия уже провели в деревне Макеево Кромского района: там уничтожили свинопоголовье. В ближайшее время карантин по АЧС в этом месте снимут.

Также на территории Свердловского, Кромского и Глазуновского районов посчитали все поголовье, установили посты, где совместно дежурят ветеринары и полицейские. К счастью, пока все отобранные здесь пробы показали отрицательные результаты.

По сообщению пресс-службы регионального правительства, отбор проб биоматериала для исследований АЧС продолжается в хозяйствах всех форм собственности. Уже изучены 1383 пробы от домашних свиней, 54 пробы продукции свиноводства, 324 пробы от диких кабанов.

Кроме того, в городе Ливны, деревне Новопетровка Свердловского района, деревне Большой Синковец Верховского района, деревне Апальково Мценского района планируется снять карантин по гриппу птиц. На этих территориях ликвидировали поголовье и провели профилактические мероприятия по предупреждению дальнейшего распространения вируса.

Стоит отметить, что в угрожаемых зонах вакцинировано все поголовье: 17,8 тысяч птиц. В зонах наблюдения, где сосредоточено более 32 тысяч голов, отобранные пробы биоматериала на мониторинг гриппа птиц показали отрицательные результаты.