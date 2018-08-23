2018-08-23T07:49:39+03:00
Общество

В Орле проверили ход капремонта в жилых домах Железнодорожного района

К 2020 году ремонт закончат в 125-ти зданиях
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле проверили ход капремонта в жилых домах Железнодорожного районаВ Орле проверили ход капремонта в жилых домах Железнодорожного районаФото: Архив "КП"
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На днях специальная рабочая группа проверила ход капитального ремонта в многоквартирных домах Железнодорожного района в Орле. Всего по плану на текущий год ремонт должны произвести в 14-ти домах. На их «обновку» выделили почти 36 миллионов рублей.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, в следующем году финансирование программы капитального ремонта значительно увеличат, добавятся новые дома в существующий перечень. Ремонтировать в районе будут 41 дом. На эти цели направят 192 миллиона рублей.

Например, уже сейчас капитальный ремонт дома № 36А на улице Московской близится к завершению. По договору бригада должна закончить работы к 30 августа. Подобная ситуация касается дома № 112 по улице Пушкина: работы стоимостью более 2 миллионов рублей практически завершены. К качеству ремонта даже у самих жильцов не возникло претензий.

Но еще один дом, № 116 по улице Пушкина, оказался проблемным. С 3 августа о ремонте там забыли. Также оказалось, что при работе допущены скрытые дефекты. Единственным вариантом решения этой проблемы остается дополнительное финансирование для проведения качественного ремонта многоквартирного дома.

Отметим, что к 2020 году в Железнодорожном районе Орла должны отремонтировать 125 домов.

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