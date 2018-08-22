СЕГОДНЯ 15:15 2018-08-22T15:21:33+03:00

В Орле исправили проблемы с освещением в Городском парке и в сквере Гуртьева Фото: Архив "КП"

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После частных жалоб орловцев на уличное освещение активисты провели свое расследование. Оказалось, что проблем, связанных с подачей электричества, несколько.

- Сейчас уже устранили проблемы с отсутствием частичного освещения в сквере имени генерала Гуртьева в Орле. Кроме того, согласно муниципальной программе «Формирование городской среды на 2018-2022 годы» там запланированы работы по реконструкции наружного освещения. Недочеты также исправили в освещении на территории Городского парка культуры и отдыха, - рассказали «КП» в пресс-службе ОНФ по Орловской области.

Еще одной проблемой стал вопрос о некорректной работе наружного освещения в Железнодорожном и Северном районах Орла. Оказалось, причина перебойной подачи света была связана с корректировкой графика включения-отключения фонарей. Сейчас система полностью настроена и работает исправно.

Кроме того, в ряде населенных пунктов Сосковского, Ливенского и Верховского районов устранили недочеты в системе бесперебойного электроснабжения жилых домов. Там отключение света носило плановый и аварийный характер, и уже сейчас все дефекты исправили.

Также активисты обратили внимание властей на необходимость держать на контроле освещение автомобильных дорог в темное время суток.

- В преддверии учебного года нужно позаботиться об освещении пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений. Администрации Орла необходимо дополнительно убедиться в том, что проблем с освещением нет, - отметили в пресс-службе ОНФ по Орловской области.