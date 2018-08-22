Орловцы пронесли по городу огромный триколор

СЕГОДНЯ 12:30 2018-08-22T13:04:51+03:00

В шествии приняли участие более трех тысяч человек

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22 августа россияне отмечают День флага. Праздничные мероприятии по случаю государственного праздника рано утром стартовали и в городе Первого салюта. Одним из самых зрелищных и масштабных стало шествие с гигантским триколором.

Юные воспитанники спортивных школ развернули многометровый российский флаг и вместе с руководителями области и города, представителями общественных организаций, политических партий, трудовых коллективов пронесли национальный флаг по Ленинскому (Александровскому) мосту до Городского парка культуры и отдыха.

- В шествии приняли участие свыше трех тысяч человек. Колонну возглавил военный оркестр Академии Федеральной службы охраны Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе администрации Орла.

Фото: пресс-службы админситрации Орла

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Как отметить День флага

Напомним, в учреждениях дополнительного образования на протяжении всего дня будут проходить тематические классные часы, викторины и мастер-классы. Например, в центре детского творчества «Изумруд» в 14.00 можно изготовить брошь в цвете государственного флага.

Одной из центральных площадок празднования станет Детский парк. Здесь в 11.40 откроют выставку рисунков «Моя Россия!» воспитанников творческого объединения «Юный художник», а в 12.00 гости парка смогут продемонстрировать на асфальте все свои умения в конкурсе рисунков «Символ страны». В 18.00 на летней эстраде начнется праздничный концерт «Музыкальный триколор».

Развлекательно-игровая программа пройдет в Городском парке культуры и отдыха — в 17.00 начнется представление «Символ государства».

В 18.00 на празднование Дня российского флага приглашает культурно-досуговый центр «Металлург». В 18.00 на площадке перед зданием начнется развлекательная программа для самых маленьких, а затем концерт с участием городских творческих коллективов.