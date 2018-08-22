Жильцы орловской новостройки купаются в «черной воде»

СЕГОДНЯ 12:50 2018-08-22T12:55:32+03:00

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Жильцы орловской новостройки в селе Плещеево по улице Луговая, 4б вот уже который год борются за свое собственное здоровье. А все потому, что из кранов в их квартирах, где они не так давно сделали ремонт, течет в буквальном смысле черная вода.

Новостройка в селе Плещеево Орловского районаФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

При строительстве многоквартирного дома для водоснабжения собственник специально бурил скважину. По всем анализам орловских специалистов вода – артезианская и чистая. Однако коричневый налет на сантехнике, и черные от недельного использования водяные фильтры говорят об обратном.

Так выглядит фильтр для очистки воды после недельного использованияФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

- В свою квартиру мы заселились в апреле 2017 года. Проблема появилась не сразу. Пока делали ремонт, вода была идеальная. Чем больше стало заселяться жильцов, тем хуже становилась вода. На одну сантехнику можно посмотреть и сразу понять, что с водой что-то не так, - рассказала Ирина Федотова, одна из борцов за чистую воду в своем доме.

Налет на унитазе на следующий день после чисткиФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

После принятия ванны на ней остается песочный налетФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

В одной из квартир семья даже поставила себе станцию обезжелезивания. Стоит она – 40 тысяч рублей и установлена прямо посреди жилой комнаты. Но со временем и станция перестала справляться: основной проблемой стали грязь, ил, песок. При сливе воды из ванной она вся покрывается налетом и жиром.

Станция по обезжелезиванию стоит в жилой комнатеФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Станция по обезжелезиванию стоит в жилой комнатеФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

- После вскрытия проблемы в 2017 году мы сначала обратились в управляющую компанию. Параллельно такое же письмо мы отвозили компании-застройщику. Ответа не последовало, как и экспертизы. А в конце года застройщик и вовсе признал себя банкротом. Отправили второе письмо. Ответ был таков: все вопросы к управляющей компании, - добавила Ирина.

Терпению жильцов пришел конец, когда в июле в доме на неделю полностью отключили воду. Тогда в первый раз люди обратились в прокуратуру. После этого компания-застройщик привезла новый насос, так как были подозрения, что он сгорел. Когда стали разбираться, оказалось, что в скважине перебит провод, и его отремонтировали. Об этой проблеме жильцы писали и в жилинспекцию, и в администрацию Орловского района, и в администрацию Неполодского сельского поселения. Но ото всех последовал один ответ и сводился он только к одному - разбирайтесь со своими проблемами сами.

- Прямо перед Новым годом в декабре нам снова отключили воду. В этот раз подкачал насос, он все-таки сгорел. Хорошо, что запасной у нас уже был с лета. Управляющая компания его поставила, и все вроде как успокоились. После праздников, 16 января, мы впервые узнали, что у скважины в нашем доме нет официального хозяина, обслуживать ее некому, и надо определять, кому она принадлежит, - выдохнула Ирина.

С того дня и до сих пор хозяин для скважины так и не нашелся. Чтобы разобраться с проблемой, жильцам снова пришлось писать тонны писем и в прокуратуру, и в администрацию, и в «Стройнадзор». В одном из ответов написано, что хозяин «Уютстрой», в другом - «Стиль 5М», в третьем, что такого объекта, как эта скважина, вообще не существует. А с анализами воды ситуация оказалась и вовсе весьма комичной.

- Экспертиз по воде мы сделали целую кучу. В нескольких квартирах анализ проводил Роспоребнадзор. По его заключениям везде написано: вода не соответствует санитарным нормам. Показатели мутности и железа завышены более чем в 5 раз, - поделилась Ирина.

Вода из кранов без очистки фильтрамиФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

- В моей квартире стоит уже не один фильтр. Мы с мужем поставили угольный фильтр, фильтр для смягчения воды. И все равно каждый день я просыпаюсь и снова вижу ржавчину. Ее просто так не уберешь, надо пользоваться средством. А когда моешься, по ванне как будто стекает зеленый налет. Сами фильтры мы регулярно меняем раз в неделю, и каждый раз на дне илистый двухсантиметровый осадок, похожий на жидкую глину. Стоимость самого простого фильтра – 150 рублей, - развела руками хозяйка одной из квартир Мария Сергеева.

ОФИЦИАЛЬНО

Редакция «КП» обратилась с журналистским запросом в администрацию Орловского района.

- Для благоустройства указанного многоквартирного дома застройщиком ООО «Уютстрой» была спроектирована и пробурена артезианская скважина, которая впоследствии была поставлена на баланс данной организации. В связи с ненадлежащим содержанием данной скважины Арбитражный суд Орловской области принял заявление от администрации Орловского района о признании ООО «Уютстрой» несостоятельным. В результате обследования скважины специалистами администрации района совместно с конкурсным управляющим застройщика установлено, что указанная скважина является единственной для водоснабжения указанного дома. В настоящее время жильцами дома подготавливается исковое заявление по признанию скважины общедомовым имуществом, для последующей передачи на баланс муниципального образования, - сообщили в администрации Орловского района.

«КП-Орел» следит за развитием событий.