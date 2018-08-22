Девять отремонтированных дорог в Орле получили положительное заключение экспертизы качества

СЕГОДНЯ 10:08 2018-08-22T10:10:04+03:00

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В Орле десять из 17-ти дорог получили положительное заключение экспертизы по качеству асфальта. Об этом сообщили на одном из последних совещаний в городской администрации. Речь идет о таких участках, как улицы Героев Пожарных, Тургенева, Октябрьская, Скворцова, Картукова, Приборостроительная, Наугорское шоссе, переулок Южный и парковка у больницы имени Круглой. На улицах Лескова и Васильевской, а также на Московском шоссе, сейчас устраняют недочеты и готовят их к сдаче.

Ремонт на улицах Маринченко и Карачевской продолжается. На 2-й Пушкарной выполнены подготовительные работы. С опозданием идет ремонт на улице Кузнецова и съездов с улицы Комсомольской.

Для второго этапа ремонта улично-дорожной сети областное правительство выделило 86 миллионов рублей. На эти деньги отремонтируют 12 участков. В программу вошли: улица 6-й Орловской дивизии, тротуары от дома № 51 до дома №115 и проезд к дому № 47 по улице Максима Горького, тротуары от Наугорского шоссе до границы города, улицы Железнодорожная, Брянская, Холодная, Правый берег реки Орлик от Тургеневского до Александровского моста, парковка по улице Картукова возле школы № 50, перекресток с круговым движением на улицах Раздольной и Михалицына, улицы 1-я Посадская, Кромская, Привокзальная и Привокзальная площадь.

Все эти участки находятся в торгах, по шести объектам уже определены подрядчики.