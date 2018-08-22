Дома постройки 19 века в Орле сдадут в аренду за рубль

СЕГОДНЯ 09:25 2018-08-22T09:27:37+03:00

Если в течение пяти лет ремонт в них не будет выполнен, по закону аренда поднимется до рыночной стоимости

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Объекты культурного наследия постройки 19-го века в Орле сдадут за один рубль. Об этом сообщили «КП» в пресс-службе городской администрации. Так, в начале сентября, решится судьба двух таких домов: жилой дом № 28 по улице Гагарина, и дом № 55 на улице Старо-Московской.

В плане работ еще девять домов. В их числе не только жилые постройки, но и здание бывшей пожарной части, и «Дом Лизы Калитиной».

Напомним, передача в льготную аренду зданий-памятников в неудовлетворительном состоянии определена постановлением правительства Орловской области № 239 от 6 июня 2017 года. По документу, плата за аренду здания составляет один рубль в год на семь лет.В первые два года подрядчику нужно разработать проект, в течение следующих лет провести там ремонт в строгом соответствии с требованиями закона в сфере охраны объектов культурного наследия. Если эти условия не будут выполнены, по закону арендная плата поднимется до рыночной стоимости за весь срок использования здания.

Что касается аварийных домов, которые подлежат сносу, и домов, которые не могут быть снесены из-за статуса объектов культурного наследия, в них нужно заколотить окна, двери, чтобы не допустить проникновения туда посторонних.

Как сообщили «КП» в пресс-службе мэрии, сейчас более половины окон на первых этажах таких домов забиты. Вскоре эта учесть ждет оставшиеся дома. Окна на вторых этажах уберут.

Проблема с проникновением посторонних в аварийные дома остается актуальной на примере зданий по улице Пушкина и дома №68 на набережной Дубровинского, откуда люди продолжают выносить строительные материалы. В них часто собираются подростки.