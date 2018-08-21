В Орле проверят подрядчика, который займется реконструкцией моста «Дружба»

СЕГОДНЯ 16:15 2018-08-21T16:17:20+03:00

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Из Орла в различные ведомства отправили запросы на подтверждение законности действий и исполнительности подрядчика ООО «Региональные газораспределительные сети», который займется ремонтом моста «Дружба».

Так, как сообщили «КП» в пресс-службе городской администрации запросы в отношение опыта и качества работы РГС были направлены в Арбитражный суд республики Татарстан для проверки информации о банкротстве подрядчика, в УМВД по городу Казань о том, не привлекался ли подрядчик к уголовной и административной ответственностям, в ИФНС по республике Татарстан о наличии задолженностей по налоговым платежам, а также в МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства г. Ижевска», как заказчику работ по строительству мостового перехода.

Устный отчет из нескольких ведомств во время телефонных переговоров уже получен. Осталось дождаться официальной информации в письменной форме о том, что к фирме претензий нет.

Напомним, муниципальный контракт орловское УКХ заключило с РГС 7 августа. Ремонт моста «Дружба», соединяющего улицы 5 Августа и Розы Люксембург, будет стоить 293,2 миллиона рублей. По проекту мост расширят на 2,5 метра; обеспечат организованный водоотвод, дренаж и гидроизоляцию проезжей части; обустроят тротуары и многое другое.

У РГС уже был опыт строительства мостов. Например, компания выполняла муниципальный контракт по реконструкции моста в республике Удмуртия. Тогда стоимость работ составила 100 миллионов рублей.