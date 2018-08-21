Орловцев ждет премьера спектакля по пьесе Леонида Андреева

СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-21T12:17:28+03:00

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Орловские театралы с нетерпением ждут начала нового сезона. Без сюрпризов не обойдется. Уже 13 сентября в театре для детей и молодежи «Свободное пространство» состоится премьера спектакля по пьесе Леонида Андреева «Тот, кто получает пощечины». Режиссер спектакля – Андрей Дежонов.

Когда-то сам талантливый писатель-орловец Леонид Андреев сказал о своей пьесе, что в ней «повествуется о прекрасных богах, которые заблудились в лабиринтах душ мелких человечков».

- Публике, помимо хитросплетений сюжета, предстоит разгадывать множество загадок, предложенных драматургом. Что на самом деле представляет собой цирк папаши Брике? Кто на самом деле этот господин с грустными глазами, который как залетный ангел, будет давать всем глубокие, но бесполезные советы? Каково быть богиней под мишурой наездницы? Словом, зрителю предлагается своеобразный театральный квест, для разгадки которого может понадобиться не только знание творчества Андреева, но и мифологии, - рассказали о сюжете спектакля в пресс-службе театра.

Анатомия страсти, накаленная атмосфера, излом чувств и ситуаций… Все смешалось под шатром старого цирка. И все это гарантированно произведет впечатление на каждого зрителя.

- Неожиданное для Андреева, «площадное» пространство Цирка, дает широкие возможности для зрелищного сценического воплощения пьесы. История человека, сознательно пришедшего в цирк в качестве «клоуна для битья» очень схожа с историей академика Сахарова, создателя Водородной бомбы, отчаянно боровшегося с последствиями своего изобретения. Достаточно вспомнить как его усиленно «захлопывали» во время его выступлений, однако он стойко продолжал бороться, «получая пощечины». Тема искупления принародно своей вины и необходимости публичного покаяния характеризует очень высокоинтеллектуального, необычного и непонятного для обывательской логики человека. Своеобразного «инопланетянина» для мира простых «мирских» интересов, которые в своей всеобщей эпидемии эгоизма, меркантильности и главенства потребительских интересов доходят до абсурдности Цирка. Именно среди этой «цирковой круговерти» Тот находит своего АНГЕЛА - Консуэллу, свою несбыточную любовь и свою смерть. Невозможность существования в этом мире дает ему право (по его мнению) забрать ее с собой в иной мир, (эти тема схожа с Шекспировскими дуэтами Гамлет - Офелия, Отелло - Дездемона, Ромео и Джульетта). Тот не просто «верит», Тот «знает» (как и Гамлет), что другой мир существует, - отметил режиссер спектакля Андрей Дежонов.

С нетерпением премьеру ждут поклонники творчества Леонида Андреева.

- Среди почитателей творчества писателя много представителей театральных профессий (артистов, режиссеров). Интерес их понятен: Андреев является новатором театрального искусства, создателем принципиально нового театра – «пан-психе». Однако следует признать, что драматургия Андреева пока еще малознакома. Им написано около тридцати пьес и сатирических миниатюр, но безусловного признания ни со стороны широкого читателя и зрителя, ни со стороны творческих коллективов в настоящее время нет, - прокомментировала заведующая Домом Леонида Андреева Татьяна Полушина. При жизни драматурга его творчество современники считали едва ли не самым интересным и значительным по глубине и напряженности духовного поиска. И это порождает надежду, что драматургия Леонида Андреева все же обретет на отечественной сцене то место, которое принадлежит ей по праву.

ЗНАЙ

Кто режиссер?

Режиссер спектакля – Андрей Дежонов. Анисимов (творческий псевдоним Дежонов) Андрей Анатольевич родился в 1960 году в городе Ленинграде. В 1978-79 гг. учился на факультете журналистики Ленинградского Государственного Университета. В 1983 году окончил Ленинградский Государственный Институт Театра, Музыки и Кинематографии, класс А. Кацмана и Л. Додина, по специальности актер Театра и Кино. В качестве актера работал в Санкт-Петербургском Государственном Молодежном театре на Фонтанке, театре «Приют Комедианта», Государственной Антрепризе имени Андрея Миронова. С 2001 года начал работать как театральный режиссёр. В Санкт-Петербурге Андрей Дежонов поставил ряд спектаклей в различных театрах.

В 2009 году Андрей Анатольевич Дежонов был приглашен в Национальный театр Карелии. В 2011 году А. Дежонов получил «Онежскую маску» за спектакль «Песни синего неба» в номинации «Лучшая работа постановщика», а спектакль «Король Лир» вошел в список легендарных постановок Национального театра Карелии. Спектакль «Дело святое» вошел в официальный список 100 лучших Российских спектаклей по версии Минкульта. Спектакль «А зори здесь тихие» получил премию имени Свободина на фестивале «Голоса Истории» - «Серебряная маска» московского жюри фестиваля.

В 2011 году А.А. Дежонов был назначен главным режиссером Национального театра Карелии. Следуя традициям национального театра, А. Дежонов создает спектакли как на русском, так и на финском и карельском языках, привлекает к работе современных карельских авторов, музыкантов, художников.

ГДЕ КОГДА?

Не пропустите премьеру. Билеты уже в продаже.

13 сентября в 19.00

14 сентября в 19.00

30 сентября в 18.00

16+

Карла Маркса, 2