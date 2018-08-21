Орловские активисты добиваются включения Детского парка в проект благоустройства на 2019 год

СЕГОДНЯ 08:25 2018-08-21T08:26:51+03:00

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Орловские активисты продолжают добиваться благоустройства Детского парка. Дело сдвинулось с мертвой точки, когда 15 августа на заседании регионального градостроительного совета был представлен эскиз будущего облика общественной территории.

Согласно проекту обновленного парка, там будет несколько зон: игровая, образовательная, культурно-массовая и зона отдыха. В каждой запланированы индивидуальные развлечения: горки и всепогодные спуски, площадки для игр маломобильных детей, игровые скамейки, специальные капсулы для кинопоказов, парковые шахматы и шашки, каток, смотровая и фестивальная площадки, теневая аллея.

Напомним, с инициативой по благоустройству парка орловские активисты выступили еще год назад. Тогда для лучшего понимания, каким именно парк хотят видеть горожане, проект обсуждали с родителями и профессиональными дизайнерами. Решено было сделать его всесезонным и комфортным для отдыха. После этого проект должны были включить в программу благоустройства, но подрядчик с поставленной задачей не справился. Сейчас эскиз уже готов для рассмотрения.

Орловские активисты добиваются включения Детского парка в проект благоустройства на 2019 годФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

- В текущем году уже начались работы по реконструкции амфитеатра и устройству контактного фонтана. Инфраструктура парка устарела и требует замены. Детям и родителям необходимо место отдыха, где ребенок мог бы поиграть и отдохнуть. Теперь нужно представленный эскиз произвести в реальности, - рассказали «КП» в пресс-службе ОНФ по Орловской области.

Орловские активисты заверили, что вопрос о реконструкции парка будут держать на личном контроле.