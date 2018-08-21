Известная орловская моржиха перенесла инсульт

СЕГОДНЯ 12:30 2018-08-21T12:44:23+03:00

72-летняя пенсионерка нуждается в курсе реабилитации, на который у нее нет средств

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Всегда жизнерадостный голос 72-летней орловской моржихи Риммы Васильчук сейчас просто не узнать. Мало кто знает, что 13 июля многократная чемпионка России и Европы по зимнему плаванию перенесла инсульт.

Казалось, с ней такое просто не может случиться. В свои 72 женщина легко могла дать фору многим 20-летним девушкам. Помимо ежедневных многокилометровых заплывов, она бегала трусцой, отжималась и даже садилась на шпагат(!).

Только в этом году пенсионерка на различных соревнованиях завоевала более 20 медалей. Осенью она должна была представлять нашу страну на Чемпионате мира по зимнему плаванию. Но болезнь внесла свои коррективы.

- Благодаря тому, что я много лет занимаюсь закаливанием, мне довольно быстро удалось восстановиться. Сейчас я нахожусь дома, но проблем со здоровьем еще много, - рассказала «КП» Римма Петровна.

Известная орловская моржиха перенесла инсультФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Врачи рекомендовали ей пройти курс реабилитации в одном из орловских санаториев.

- Стоимость десятидневного курса 47 500 рублей. Для меня это огромные деньги. Дело в том, что мой единственный источник дохода - это пенсия. А любовь к спорту обернулась для меня кредитами, - откровенно рассказала «КП» Римма Петровна. - Участие в большинстве соревнований – бесплатное. Однако дорогу в другие города и страны я оплачивала за свой счет.

Женщина не теряет оптимизма. Все о чем она сейчас мечтает – это поскорее вернуться к занятиям спортом.

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Если вы хотите и можете помочь вот номер банковской карты Сбербанка 2202200330882596 Римма Петровна Васильчук.