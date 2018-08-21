В Орловской области снизился уровень безработицы

СЕГОДНЯ 10:40 2018-08-21T10:49:03+03:00

В банке вакансий более пяти тысяч рабочих мест

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О ситуации на региональном рынке труда шла речь на еженедельном совещании в правительстве Орловской области, которое состоялось в понедельник, 20 августа. С докладом выступил Анатолий Майоров, начальник Управления труда и занятости Орловской области.

- Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости населения Орловской области, составила 3,4 тыс. человек (на 1 июля 2017 года – 4 тыс. человек). Уровень фиксированной безработицы на рынке труда области составил 0,9% экономически активного населения (1 % на 1 июля 2017 года), - сообщил Анатолий Майоров.

Стоит отметить, что количество вакансий в банке службы занятости населения области почти вдвое превышает число соискателей. По стоянию на 1 июля свободных рабочих мест 5600.

- По данным мониторинга областного Управления труда и занятости в 1 полугодии 2018 года в экономике области введено 466 новых рабочих мест, из них: в оптовой и розничной торговле – 112, на предприятиях обрабатывающих производств – 109, в сельском и лесном хозяйстве – 94, - отметил Анатолий Майоров.

В летний период традиционно была отмечена сезонная активность представителей молодежи. В свободное от учебы время к временным работам приступили 1300 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.