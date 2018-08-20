Ведущему строительному холдингу ПАО «Орелстрой» - 75 лет

СЕГОДНЯ 12:20 2018-08-20T12:23:50+03:00

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По словам старожилов, в этот день был объявлен дополнительный набор рабочих из числа гражданского населения.

К восстановлению города Орла представители военной строительной организации УВСР-39 (в последствии – ПАО «Орелстрой») приступили сразу после освобождения города, еще до того, как свою работу завершили саперы, занятые разминированием разрушенных зданий.

В этом году 5 августа Орел, по традиции, отметил сразу две даты – 452 года со дня основания и 75 лет с момента освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Второй праздничный повод для города, безусловно, является не менее значимым, чем первый. Он выжил. А потом и ожил. В том числе благодаря строителям. Они восстанавливали Орел из руин, черточка за черточкой возрождая его привычный облик, придавая ему новые черты. Сегодня мы уже и не вспомним о былой разрухе – разве что листая альбомы с послевоенными фотографиями. Сменились поколения. А город продолжает расцветать. И сейчас лицо его по-прежнему рисуют строители – уже наши современники.

Сегодня в городе практически невозможно найти семью, чья жизнь так или иначе не связана с «Орелстроем» или его работой. Судьба строительного холдинга переплетена с историей города и судьбами его жителей. Практически все значимые социальные объекты – городские и областные больницы, поликлиники, университеты и институты, многие школы и детские сады, деревня для детей-сирот «СОС-Киндердорф», спортивные объекты, ледовые арены Мценска и Орла, три театра, культурные и детские центры – построены руками строителей «Орелстроя».

16 августа состоялся торжественные юбилейный концерт, в рамках которого прошли поздравления и награждение сотрудников ПАО «Орелстрой». На этом важном для города мероприятии встретились практически все самые высокопоставленные чиновники Орла и представители российской строительной индустрии, почетные гости из столицы и стратегические партнеры холдинга из разных регионов России.

Председатель совета директоров ПАО «Орелстрой» Александр Рогачев поблагодарил коллектив за самоотверженную и слаженную работу. Он напомнил, что в стенах компании родилась идея «орловской непрерывки» – круглогодичного строительства, которое нашло применение по всей России и в странах Европы.

Главный исполнительный директор ПАО «Орелстрой» рассказал об успешном развитии компании в течение последних двух лет:

– Несколько лет застройщики по всей стране испытывают сложности, в том числе из-за проблемы перепроизводства. ПАО "Орелстрой" удалось достаточно оперативно преодолеть этот момент. Простых времен не бывает, но кто не может – жалуется, а кто хочет – делает. Поэтому несмотря ни на что – «Орелстрой» продолжает развитие: в 2016 году мы построили около 67 тыс. кв. метров, в 2017 – уже почти 75 тысяч, а продали при этом около 95 тысяч. Это говорит о востребованности наших квартир и доверии жителей города. В свою очередь, мы делаем все, чтобы двигаться навстречу покупателю – в этом году планируется ввести 113 тыс. кв. метров жилья. При этом уже сейчас компания ввела 65 тыс. кв. метров – это столько же сколько за весь 2016 год. В отличие от других застройщиков, ПАО "Орелстрой" свои квартиры сдает уже с отделкой, в них сразу можно жить. А в прошлом году мы добавили улучшенную отделку класса "Комфорт". Наши микрорайоны застраиваются комплексно, мы выходим на новый уровень благоустройства – с современными детскими площадками, спортивным зонами, реализуя лучшие дизайнерские решения. Мы строим не дома и квартиры, а новый образ жизни!

«Орелстрой» сегодня – не просто строительная организация, это проверенная временем универсальная система, которая позволяет строить объекты любой сложности в достаточно сжатые сроки, сохраняя высокий уровень качества при доступной цене. Технические и кадровые ресурсы, отлаженная логистика, опыт многих поколений и задействованные во всех процессах новые технологии наделяют холдинг возможностями масштабирования мощностей на территории России и стран СНГ.

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