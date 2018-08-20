СЕГОДНЯ 11:27 2018-08-20T11:31:40+03:00

За прошедшие выходные орловские спасатели 37 раз выезжали на тушение пожаров Фото: Архив "КП"

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За минувшие выходные орловские спасатели 37 раз выезжали на ликвидацию возгораний, большая часть из которых была связана с тушением сухой травы и мусора.

Так, например, в субботу, 18 августа, ранним утром в селе Бунино Урицкого района Орловской области загорелась хозпостройка с сеном. Первыми к месту пожара приехала добровольная пожарная команда «Подзаваловло». Спасти постройку полностью добровольцам и спасателям не удалось: огонь уничтожил ее на площади 50 квадратных метров. Удалось сохранить 17 тюков сена. По предположениям специалистов, в тюках произошло самовозгорание. Позднее, днем этого же дня, загорелась еще одна хозяйственная постройка в селе Городилово Новосильского района.

- На момент прибытия спасателей помещение горело открытым пламенем по всей площади, пожар распространился на кровлю рядом стоящего жилого дома, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В результате пожара хозпостройка выгорела на площади 120 квадратных метров, а кровля рядом стоящего дома - на площади 50 квадратных метров. Предположительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём при курении. К счастью, из-за пожара никто не пострадал.

На следующий день, в воскресенье, из-за короткого замыкания электропроводки загорелась крыша жилого дома в деревне Большая Каменка Мценского района. Кровля выгорела на площади 80 квадратных метров, но перекрытия уцелели.

Ближе к вечеру спасатели тушили металлический гараж в Орел на улице Октябрьской. К моменту прибытия специалистов крыша горела открытым пламенем, существовала угроза распространения огня на соседний гараж.

- В результате пожара металлический гараж выгорел изнутри на площади 8 квадратных метров. В соседнем гараже из-за высокого температурного воздействия горящего соседнего гаража оплавились одно зеркало и лакокрасочное покрытие крыла и капота стоящего внутри автомобиля Лада Калина, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

К счастью, пострадавших ни в одном возгорании нет.