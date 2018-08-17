В Орле подрядчики завершили ремонт трех скверов

СЕГОДНЯ 12:41 2018-08-17T12:45:57+03:00

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В Орле завершился ремонт трех парков: скверов имени Ивана Тургенева, «1000 и 1 мелочь» и «Орлята».

Так, на тургеневском бережке уложили плитку и подключили освещение, провели работу по озеленению: высадили рябины и засеяли траву. Теперь сквкр украшают новые комплекты противовандальных лавочек и урн: вес одной урны - 120 килограммов, скамейки — 220 килограммов. Все они выполнены из бетона и декорированы гранитной крошкой.

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Сквер «Орлята» полностью изменил свой облик. В полной готовности тротуарная плитка, бордюры. Сквер стал более зеленым, здесь засеяли газонную траву, посадили 200 кустарников и 84 дерева. Через несколько дней завершится асфальтирование пешеходной зоны. Сквер «1000 и 1 мелочь»и вовсе удивил необычным архитектурным решением: все дорожки замощены плиткой по тем тропинкам, которые были здесь еще до реконструкции. Здесь также планируются озеленение и установка скамеек и урн.

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Что касается благоустройства других общественных территорий, в Городском парке завершилась реконструкция колоннады. Теперь ее декоративные ограждения выполнены из гранита. Слева появился пандус. Позднее колоннаду подсветят, а на крыше повесят кованную вывеску.

В Историко-литературном кварталеработы идут в самом разгаре: подрядчик уже замостил одну пешеходную дорожку. До конца этой недели здесь планируется снять дерн и заложить свежий чернозем. В сквере Юностиуже отделывают фонтан гранитом, уложены тротуарная плитка и бордюры. В свою очередь, впарке Ботаникаимеется небольшое отставание от графика. Пока там обустраивают бетонное основание под детскую площадку.