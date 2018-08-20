Как в Орле отметить День флага?

СЕГОДНЯ 11:33 2018-08-20T11:46:42+03:00

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22 августа Орел присоединится к празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации. Так, в 9.30 по Ленинскому (Александровскому) мосту до Городского парка культуры и отдыха пронесут национальный триколор. К шествию присоединятся представители муниципальной и региональной власти, общественные деятели, члены организаций патриотической направленности, молодежь, жители города.

В учреждениях дополнительного образования на протяжении всего дня будут проходить тематические классные часы, викторины и мастер-классы. Например, в центре детского творчества «Изумруд» в 14.00 можно изготовить брошь в цвете государственного флага.

Одной из центральных площадок празднования станет Детский парк. Здесь в 11.40 откроют выставку рисунков «Моя Россия!» воспитанников творческого объединения «Юный художник», а в 12.00 гости парка смогут продемонстрировать на асфальте все свои умения в конкурсе рисунков «Символ страны». В 18.00 на летней эстраде начнется праздничный концерт «Музыкальный триколор».

Развлекательно-игровая программа пройдет в Городском парке культуры и отдыха — в 17.00 начнется представление «Символ государства».

В 18.00 на празднование Дня российского флага приглашает культурно-досуговый центр «Металлург». В 18.00 на площадке перед зданием начнется развлекательная программа для самых маленьких, а затем концерт с участием городских творческих коллективов.

ЗНАЙ

27 лет назад российский триколор вновь получил статус национального флага. Так, 22 августа 1991 года власти РСФСР постановили считать национальным стягом исторический флаг России, который тогда был описан как «полотнище с белой, лазоревой и алой полосами».

А 24 года назад в нашей стране появился новый праздник - День государственного флага России. Установлен он был в 1994 году указом тогдашнего российского лидера и с тех пор отмечается в конце каждого лета - 22 августа.

Между тем история самого российского триколора насчитывает уже более 310 лет. Так, создателем трехцветного стяга считается Петр I, который в 1705 году выпустил указ, обязавший все торговые суда плавать только с бело-сине-красным флагом (причем Петр I сам придумал, как он будет выглядеть). Государственным же это бело-сине-красное полотнище официально стало только в конце XIX века - в 1896 году.

Однако День флага был учрежден в честь совсем других событий, а именно в честь восстановления 22 августа 1991 года (во время августовского путча) исторического триколора. До этого, как известно, была Советская Россия со своим красным стягом, на котором красовались серп с молотом.

Так, 22 августа 1991 года бело-сине-красное полотнище впервые официально водрузили над зданием, находящимся в центре столицы, а точнее на Краснопресненской набережной. Речь идет о московском Белом доме. Дело в том, что в тот день, как говорилось выше, по решению Верховного Совета триколор начал считаться национальным флагом.

Кстати, сначала цвета флага обозначались как «белый», «лазоревый» и «алый». Однако в 1993 году их изменили на более привычные нам - «белый», «синий» и «красный». Тогда президент подписал положение, в котором наш флаг был описан как прямоугольное полотнище с белой, синей и красной полосами. Изменить же названия цветов было решено, так как на историческом флаге России, который, по идее, должен был быть возрожден в 1991 году, никогда не было «лазоревой» и «алой» полос.

А вот в 2000 году был подписан ФКЗ «О государственном флаге РФ». Спустя же восемь лет этот документ дополнили статьей 9.1, в которой говорится, что флаг РФ может быть использован физическими и юридическими лицами, если в их намерения не входит надругательство над символом страны.

ДАВАЙ В ОБЪЕЗД!

В среду, 22 августа, орловцы отметят День российского флага. Традиционно состоятся праздничные концерты и масштабное шествие. Для безопасности участников массовых мероприятий автомобильное движение в городе будет ограничено.

- 22 августа 2018 года с 00.00 до 10.00 часов будет запрещена стоянка транспортных средств на ул. Карачевской (от ул. 1-я Посадской до ул. Гагарина), на пер. Воскресенский (от ул. Комсомольской до ул. Карачевская), на ул. Максима Горького (от ул. Брестской до ул. Пионерской), на пл. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора), на площадке от гостиницы «Салют» до пл. Ленина, на площадке от дома № 28 по ул. Максима Горького до пл. Ленина. Также с 9.00 до 9.45 будет запрещено движение по ул. Караческая (от ул.1-я Посадская до ул. Гагарина), пер. Восресенский (от ул. Комсомольской до ул. Карачевской) и с 9.30 до 10.00 на ул. Максима Горького (от ул. Брестской до ул. Пионерской), на пл. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора), на ул. Пролетарская гора, - предупредили жителей в администрации Орла.