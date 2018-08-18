2018-08-18T08:53:29+03:00
Спорт

Орловчан приглашают присоединиться к масштабной гонке с препятствиями

«Тропа героев» пройдет в поселке Залегощь 26 августа
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловчан приглашают присоединиться к масштабной гонке с препятствиямиОрловчан приглашают присоединиться к масштабной гонке с препятствиями
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26 августа в поселке Залегощь Орловской области пройдет масштабная гонка с препятствиями «Тропа героев». Эта игра представляет собой кросс по пересечённой местности.

Год назад весной «Тропа героев» собрала 300 участников со всех регионов России и теперь проводится Орловской Региональной общественной организацией спортивно-патриотический клуб «ВИТЯЗЬ» при поддержке Правительства Орловской Области, Министерства спорта Орловской Области, некоммерческих и коммерческих организаций.

Принять участие в гонке с препятствиями может любой желающий от 18-ти лет. Из участников формируются команды по 5 человек, также можно участвовать и в индивидуальном зачёте.

Всех участников ожидает общая музыкальная разминка перед стартом, трасса протяженностью более 6-ти километров, естественные и искусственные препятствия. На самой трассе будут дежурить несколько пунктов воды.

Кроме того, все желающие в возрасте от 9 до 70-ти лет смогут сдать нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». Также на тропе будет работать гостевая зона с интерактивными развлечениями для взрослых и детей. Гостям предоставят возможность размещения в палаточном лагере или же в гостинице на территории.

Для участия в «Тропе героев» необходимо приобрести билет на сайте: https://etema.ru/events/1164/tropa-geroev . Пребывание для гостей бесплатное.

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