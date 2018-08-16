2018-08-16T12:24:33+03:00
Общество

В Орле представили эскиз обновленного Детского парка

При благоустройстве его поделят на несколько зон
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта облправительстваФото с сайта облправительства
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В Орле на заседании областного Градостроительного совета ЗАО «Горпроект» представило предварительный эскиз комплексного благоустройства территории Детского парка. В рамках этого проекта планируется поддержать идею ландшафтного экологического парка с сохранением привычной планировки. Однако все аттракционы будут демонтированы, а вместо зоопарка появится открытая терраса.

Как сообщили «КП» в пресс-службе мэрии, предлагается создать несколько зон: две входные группы с установкой входного знака, солнечных и ландшафтных часов, зона тихого отдыха с теневой аллеей, игровая водная зона с устройством контактного фонтана.

В игровых зонах появятся горки и всепогодные спуски, домик на дереве, площадка для игр маломобильных детей. Образовательную зону составят игровые скамейки, стенды, специальные капсулы для кинопоказов, парковые шахматы и шашки.

В зоне культурно-массовых мероприятий отремонтируют амфитеатр, обустроят фестивальную и смотровую площадку, каток. Зооуголок, согласно проекту, перенесут в здание бывшей насосной станции.

Набережную обрамят живой изгородью и навесами со скамейками, отремонтируют пешеходный мост. В спортивной зоне появится скалодром, веревочный парк и уличные тренажеры. Что касается традиционной скульптуры коней, ее дополнит поющий фонтан.

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