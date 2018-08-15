2018-08-15T15:16:33+03:00
Происшествия

Пострадавшие от взрыва газа жильцы дома на Красноармейской в Орле получат материальную помощь

Власти предлагают им также переселиться в маневренный фонд
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Пострадавшие от взрыва газа жильцы дома на Красноармейской в Орле получат материальную помощьПострадавшие от взрыва газа жильцы дома на Красноармейской в Орле получат материальную помощь
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Сегодня утром, 15 августа, в городской администрации власти Орла провели экстренное заседание КЧС, чтобы организовать рабочую группу по ликвидации последствий взрыва в многоквартирном доме № 11 по улице Красноармейской.

Напомним, взрыв бытового газа в пятиэтажке произошел накануне, поздно вечером 14 августа. В результате ЧП в квартире №49 выгорели жилая комната и кухня. Были разрушены ограждающие конструкции, входная дверь и оконные проемы. На всех пяти этажах в подъезде выбиты окна. Ударной волной повредилась квартира на втором этаже дома. Двоих человек с ожогами различной степени тяжести госпитализировали в больницу, а жителей эвакуировали.

В рамках деятельности рабочей группы власти предложили пострадавшим жильца переселиться на время в маневренный фонд. Кроме того, людям будет оказана материальная поддержка.

По сообщениям пресс-службы городской администрации, эвакуированные жильцы от переезда в маневренный фонд отказались. Для них организовали подачу транспорта для переезда к родственникам.

Сейчас на месте происшествия работают представители управляющей компании «ЖРЭУ-1» вместе со спасателями. Они разбирают сгоревшие конструкции. Возле дома выставлены наряды сотрудников полиции. Для более детального обследования поврежденных конструкций дома в обязательном порядке будет привлечена экспертная организация.

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