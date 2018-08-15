С «Карты убитых дорог» в Орле исчезла часть ям

СЕГОДНЯ 10:48 2018-08-15T10:49:00+03:00

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С «Карты убитых дорог» интерактивного проекта орловских активистов в городе исчезла часть ям. Основные участки с активным движением транспорта отремонтировали. Теперь на месте злополучных дыр появился новый асфальт.

- Ямочный ремонт завершился на участках по улицам Генерала Родина, Часовой, Генерала Жадова, Латышских стрелков, Комсомольской. Капитальный ремонт дорог провели на улицах Октябрьской, Приборостроительной и Картукова. Здесь полностью заменили асфальт, так как прежнее покрытие полностью пришло в негодность, - отметили в пресс-службе ОНФ по Орловской области.

Также ремонт завершили на улице Васильевской, которая стала всеобщим негодованием орловцев. Особенно ситуация обострилась, когда фрезеровка была произведена в начале мая, и на протяжении более двух месяцев дорога оставалась без верхнего слоя асфальта. Сейчас этот участок уже готовят к сдаче.

- Однако на периферийных улицах ямочный ремонт еще не начинался. Так, например, на улице Кукушкина в Северном районе Орла по-прежнему огромные дыры, – рассказали «КП» в пресс-службе ОНФ по Орловской области.

Кроме того, орловчане продолжают беспокоиться по поводу разметки на пешеходных переходах, расположенных вблизи школ. До начала учебного года остается несколько недель, а разметку на некоторых участках так и не привели в порядок. Так, например, стертую краску на асфальте можно увидеть на пешеходных переходах вблизи школ №32 и №48.

Напомним, в течение 2017-2018 годов в Орле отремонтировали 22 дороги, которые были отмечены на «Карте убитых дорог». На 46-ти участках проведен ямочный ремонт, 8 находятся в планах ремонта на текущий год.