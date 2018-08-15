2018-08-15T09:45:20+03:00
Происшествия

Двое орловцев пострадали при взрыве бытового газа в многоквартирном доме на Красноармейской

С тяжелыми ожогами пострадавших доставили в больницу
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиФото: ГУ МЧС России по Орловской области
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Накануне поздно вечером, 14 августа, в Орле в многоквартирном доме №11 по улице Красноармейской в Советском районе произошел взрыв бытового газа. После вспышки в квартире на пятом этаже, где находились два человека, случился пожар.

- В результате взрыва в квартире были выбиты стекла в зале, на балконе и кухне. Кроме того, огнем повреждены лестничная клетка, двери соседних квартир и квартира на втором этаже, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Обоих пострадавших от взрыва, 33-летнюю женщину и 20-летнего парня, госпитализировали в областную клиническую больницу с ожогами разной степени тяжести. Более 60-ти человек эвакуировали.

По факту взрыва орловские следственные органы возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). На месте происшествия продолжают работать следователи, сотрудники МЧС и полиции, эксперты, работники газовой службы.

- В рамках расследования данного уголовного дела следователи детально разберутся во всех обстоятельствах произошедшего и примут все необходимые меры к установлению лиц, чьи действия повлекли тяжкие последствия, - отметила Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

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