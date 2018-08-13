В Орловской глубинке по инициативе активистов вблизи школы оборудовали пешеходный переход

СЕГОДНЯ 11:19 2018-08-13T11:19:37+03:00

Ранее тротуара на этом месте в селе Знаменское не было, школьники шли по проезжей части

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По инициативе орловских активистов в селе Знаменское вблизи средней школы на улице Совхозной оборудовали пешеходный переход. Теперь на этом месте появились необходимые знаки и «лежачие полицейские», что позволит детям безопасно переходить дорогу.

Ранее было обнаружено, что вблизи школы тротуаров и вовсе нет. Школьники переходили улицу в неположенных местах.

В ходе регулярных мониторингов орловские активисты также проверили состояние пешеходных переходов вблизи начальной и основной школ в селе Сосково, где обнуружили явные недочеты. Так, на пешеходном переходе вблизи начальной школы по-прежнему согнуты ограждения, в отдельных местах они завалены на землю. На пешеходном переходе неподалеку от основной школы на улице Ленина резиновые искусственные неровности оторваны от дорожного полотна, согнуты ограждения.

- Пока со стороны администрации района необходимых мер принято не было. Тогда мы обратились в региональное правительство с предложением до начала учебного года принять меры по приведению пешеходных переходов в соответствующее безопасности состояние, – рассказали «КП» в пресс-службе ОНФ по Орловской области.

Напомним, за период с 2015 года по сегодняшний день активисты ОНФ добились оборудования более 90 % пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений в Орле, а также в ряде районов Орловской области.