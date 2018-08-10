Сергей Будагов: «Орловская область взяла курс на развитие производства»

СЕГОДНЯ 12:05 2018-08-10T12:37:46+03:00

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Защитить оставшихся

Конечно, у представителей средств массовой информации к Сергею Аристеевичу было очень много вопросов, но он обозначил главной темой встречи создание в Орловской области делового климата.

- Недавно врио губернатора Андрей Клычков собрал совещание со всеми производственниками области, в том числе пригласил и меня. Выслушал мнение каждого, спрашивал, какие есть проблемы. И обещал, что большинство вопросов будет решено. И, надо сказать, обещание свое сдержал. В том числе были решены проблемные темы с налоговой инспекцией, газовиками и энергетиками, - сказал Сергей Будагов.

Например, налоговики в последнее время ввели новое правило - вызывать «пачками на опрос» работников предприятий. Не явился по какой-либо причине - сразу штраф.

- Андрей Евгеньевич подчеркнул, что в Орловской области теперь настроены на совместную работу и защиту производственников, которых в регионе и так осталось немного. Для развития бизнеса нужен деловой климат. Минимальная задача на ближайшее будущее - сохранить производственные мощности, затем можно будет говорить о наращивании оборотов, - пояснил Будагов.

Нужен арбитр

Немногим ранее - 25 июля - в СМИ появилась информация о том, что Сергей Будагов стал советником врио губернатора на общественных началах и сразу заявил о важной задаче - налаживание диалога и выработке совместных решений по проблемам, возникающим между производственниками и контролирующими органами.

- Производственники неизбежно соприкасаются с контролирующими органами. При этом они не имеют никаких прав, любой контролер может задушить производство. Если есть между ними арбитр, то есть власть, - контролирующие органы уже не будут перегибать палку. Задача администрации - создавать условия, при которых производство будет развиваться. Андрей Евгеньевич - молодой управленец, схватывает все очень быстро, слушает людей и оперативно принимает необходимые решения. И, конечно, отрадно, что он взял курс на производство. Теперь любые проблемные вопросы предприятий будут решаться, и, в том числе, с моим участием, - пояснил Сергей Будагов.

Взгляд в будущее

В будущее Сергей Аристеевич смотрит с оптимизмом. Конечно, работа предстоит серьезная, но он только пожимает плечами: «А когда было иначе?».

И потенциал у региона есть, пусть он по размеру маленький, но в наличии - большие преимущества. Это выгодное географическое расположение - близко к Москве. Отличный климат, который в плане ведения сельского хозяйства даже лучше, чем в Краснодарском крае, прекрасные плодородные земли. И особенная экономическая ситуация - очень крупные предприятия-монополисты здесь практически отсутствуют. А это отличная возможность для развития среднего сектора.

- Начать следует с тех предприятий, которые продолжают работать, и улучшать для них условия, развивать их. Если они смогут расширить свои производственные базы, создать новые рабочие места, возникнет вторая задача - вернуть в регион активных, квалифицированных специалистов. Следующий этап - решение вопроса сбыта продукции. И здесь можно рассматривать вариант государственно-частного партнерства по созданию магазинов, в которых будут предоставляться полки и прилавки для продукции средних, малых, фермерских предприятий, - продолжает Сергей Будагов.

Сергей Аристеевич также считает, что не лишним будет рассмотреть опыт соседних регионов, которые ревностно относятся к попыткам выйти на их рынок сбыта производителей из других областей. К примеру, в той же Белгородской области давно работает этот принцип.

Снова в родном регионе

Журналисты затронули и тему обратной перерегистрации предприятия в Орловской области. Напомним, ранее оно было переведено из Орловской области в Тульскую, так как дальнейшее развитие в создавшихся условиях стало невозможным. Бывший губернатор региона Вадим Потомский по каким-то причинам решил вернуть в казну акции «Орловской Нивы», ранее купленные ЗАО «АПК Юность» за 14 млн. рублей. Тогда активно обсуждалась эта сумма. Мол, слишком мало для агрохолдинга. Фактически же куплены были не активы, а многомиллиардные долги, проблемные компании, входящие в состав «Орловской Нивы».

Большой путь

- На тот момент регионом руководил Александр Петрович Козлов. Он знал, что ситуация на «Орловской Ниве» критическая, и предложил мне стать ее руководителем. Но я отказался, поскольку тоже знал, что там происходит. Тогда Александр Петрович, курировавший ранее как первый заместитель Министра сельского хозяйства национальные проекты в АПК и не безразличный к их судьбе, приехал ко мне домой, у нас состоялся серьезный разговор. Он предложил мне стать руководителем «Орловской Нивы». План по выводу из кризиса был таков: вкладывать средства из моего успешного предприятия ЗАО «АПК Юность». Многие мне говорили, что это очень рискованно, что я и «Орловскую Ниву» не вытащу, и «Юность» погублю. Но пришлось работать, - рассказал Сергей Будагов.

Ситуация изменилась

И процесс действительно пошел в гору, частично были погашены долги, были произведены серьезные вложения в восстановление предприятия. Но на смену губернатору Александру Козлову пришел Вадим Потомский, и все резко изменилось. Тем не менее даже в условиях фактической осады удалось сохранить производственную базу и даже развиваться.

- Сейчас хорошо работают Кромской маслозавод, Глазуновский маслозавод, из шести хлебозаводов эффективно работают три. Подтягивается Болховский пищекомбинат, неплохо работает Змиевский мясокомбинат. Мы знаем, что все это можно развивать, особенно учитывая наличие собственной сети сбыта.

Молочная переработка идет в гору, хлебное производство в наших руках, поскольку имеется собственное производство муки.

Честно скажу, что последнее время мы держались в осаде, никто не хотел решать проблемы предприятия, главная задача была - продержаться, не упустить, сохранить, что имеется. К счастью, ситуация изменилась, - заключил Сергей Аристеевич.

Автор Марина Бака.