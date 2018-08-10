2018-08-10T11:12:34+03:00
Звезды

Орловский симфонический оркестр и хор «Лик» сразили москвичей своими выступлениями

В столице продолжаются Дни Орловской области
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта областного правительстваФото с сайта областного правительства
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Накануне в столице, 9 августа, в рамках Дней Орловской области, Орловский губернаторский симфонический оркестр и камерный хор «Лик» сразили москвичей своими выступлениями. Их концерты состоялись в Московском театре «Новая опера имени Колобова» на Каретном ряду.

В первом отделении на сцену вышли солисты хора «Лик» с Дмитрием Коваленко, художественным руководителем и дирижером. Затем, во втором отделении выступил симфонический оркестр под управлением Василия Шкапцова. Выступление обоих коллективов стало триумфальным: в финале зал в течение 15 минут аплодировал стоя.

Как сообщили «КП» в пресс-службе областного правительства, уже сегодня, 10 августа, в Москве откроется выставка орловских художников «Родине моей поклонитесь». В экспозиции Центрального дома художника на Крымском валу будут представлены свыше 60 произведений 48 авторов в разных жанрах: живопись, скульптура, графика, декоративно-прикладное искусство.

Свои работы представят Гиви Калмахелидзе, Анатолий Костяников, Николай Силаев, Иван Костомаров и Валерий Михеев, Александра Кузнецова, Александра Никитина, Валентины Олейниковой, Татьяны Блиновой, Ольги Сорокиной, Яны Патокиной, Виктора Лебедева, Владимира Овсиенко, Ольги Душечкиной, Юрия Шатохина. Работы мастеров разных художественных школ посвящены Орлу и Орловскому краю.

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