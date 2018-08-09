Личный капитал: сохранить и приумножить

СЕГОДНЯ 15:30 2018-08-09T15:32:50+03:00

Для того чтобы выгодно вложить деньги, не обязательно бесконечно из­учать банковские предложения и при­стально следить за ставками

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Можно воспользоваться услугами других ор­ганизаций, работа которых построена несколько иначе. Речь идет о кредитно- потребительских кооперативах - КПК. Об одном из них рассказал председа­тель правления КПК «Сберегательный союз» Александр Викторович Коптев.

- Александр Викторович, в чем принципиальное отличие кредит­но-потребительского кооператива от того же банка?

- КПК - это объединение физиче­ских или юридических лиц. Пользо­ваться услугами кооператива может только пайщик, то есть лицо, вступив­шее в КПК. Каждый пайщик имеет право голоса, поскольку сам является собственником. Объединение может быть создано с целью удовлетворения финансовых потребностей пайщиков. Основной же целью создания банка является получение прибыли, распределяемой среди узкой группы интересантов.

- Какие именно ус­луги может полу­чить пайщик?

- Обычно кредитно- потребительские коопе­ративы работают в двух на­правлениях: это вклады и займы. Пайщики, которые вносят вклады, по­лучают свои дивиденды за счет пайщи­ков, которые берут займы и выплачи­вают проценты. Получается довольно простая взаимовыгодная схема работы.

- То есть можно сказать, что пай­щики как бы выручают друг друга...

- Совершенно верно. Именно по этой причине условия в КПК могут быть выгоднее, ставки по вкладам выше, чем в среднем у банков. Кроме того, каждый пайщик на правах собствен­ника может в любой момент проверить деятельность своего КПК, запросить соответствующие документы. Поэтому кооператив работает прозрачно. Регу­лярно КПК организует общее собрание пайщиков, на котором можно узнать ответы на все возникающие вопросы и принять участие в жизни КПК. Ведь, как уже было сказано ранее, каждый пайщик имеет право голоса как соб­ственник.

- Насколько устойчивы подобные системы, где гарантии?

- Сбережения наших пайщиков за­страхованы в некоммерческой корпоративной организа­ции «Межрегиональное потребительское обще­ство взаимного стра­хования» НКО МОВС. Кроме того, КПК «Сбере­гательный союз» является членом саморегулируемой организации «Губернское Кре­дитное Содружество».

- Как же стать пайщиком, насколько это сложная и затратная процедура?

- Это абсолютно не сложно и не за­тратно. Первоначальный (вступитель­ный, разовый) взнос, который вносит лицо, пожелавшее стать пайщиком, составляет символические 50 рублей. Ежемесячный паевой взнос тоже со­ставляет 50 рулей, и это возвратный взнос, который пайщик может забрать при выходе из кооператива. Все взно­сы вносятся на основании указа ЦБ РФ №9916-У от 28.12.2015.

- Деятельность КПК регулируется на законодательном уровне?

- Разумеется. Закон, который лежит в основе деятельности КПК, - ФЗ №190. С ним может ознакомиться любой же­лающий.

- В завершение беседы расскажи­те, пожалуйста, о КПК «Сберега­тельный союз».

- Наш КПК продолжает развиваться. Приоритетным городом был выбран Орел. В то же время уже открылось от­деление в Калининграде. На стадии открытия - отделение в Рязани. В пла­нах - до конца года открыться еще в семи городах страны. Работа предстоит большая, но уверенность вселяет тот факт, что о нас узнают все больше лю­дей, и все больше пайщиков доверяют нашему КПК свои вклады, они пони­мают, что «Сберегательный союз» - на­дежный инструмент для сохранности и приумножения сбережений.

Наш адрес в Орле: ул. Комсомольская, дом 235, лит. Г, пом. 9. Телефон: (4862) 22-20-96.

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* Предложение действительно только для членов кооператива.