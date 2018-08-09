Личный капитал: сохранить и приумножить
Можно воспользоваться услугами других организаций, работа которых построена несколько иначе. Речь идет о кредитно- потребительских кооперативах - КПК. Об одном из них рассказал председатель правления КПК «Сберегательный союз» Александр Викторович Коптев.
- Александр Викторович, в чем принципиальное отличие кредитно-потребительского кооператива от того же банка?
- КПК - это объединение физических или юридических лиц. Пользоваться услугами кооператива может только пайщик, то есть лицо, вступившее в КПК. Каждый пайщик имеет право голоса, поскольку сам является собственником. Объединение может быть создано с целью удовлетворения финансовых потребностей пайщиков. Основной же целью создания банка является получение прибыли, распределяемой среди узкой группы интересантов.
- Какие именно услуги может получить пайщик?
- Обычно кредитно- потребительские кооперативы работают в двух направлениях: это вклады и займы. Пайщики, которые вносят вклады, получают свои дивиденды за счет пайщиков, которые берут займы и выплачивают проценты. Получается довольно простая взаимовыгодная схема работы.
- То есть можно сказать, что пайщики как бы выручают друг друга...
- Совершенно верно. Именно по этой причине условия в КПК могут быть выгоднее, ставки по вкладам выше, чем в среднем у банков. Кроме того, каждый пайщик на правах собственника может в любой момент проверить деятельность своего КПК, запросить соответствующие документы. Поэтому кооператив работает прозрачно. Регулярно КПК организует общее собрание пайщиков, на котором можно узнать ответы на все возникающие вопросы и принять участие в жизни КПК. Ведь, как уже было сказано ранее, каждый пайщик имеет право голоса как собственник.
- Насколько устойчивы подобные системы, где гарантии?
- Сбережения наших пайщиков застрахованы в некоммерческой корпоративной организации «Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования» НКО МОВС. Кроме того, КПК «Сберегательный союз» является членом саморегулируемой организации «Губернское Кредитное Содружество».
- Как же стать пайщиком, насколько это сложная и затратная процедура?
- Это абсолютно не сложно и не затратно. Первоначальный (вступительный, разовый) взнос, который вносит лицо, пожелавшее стать пайщиком, составляет символические 50 рублей. Ежемесячный паевой взнос тоже составляет 50 рулей, и это возвратный взнос, который пайщик может забрать при выходе из кооператива. Все взносы вносятся на основании указа ЦБ РФ №9916-У от 28.12.2015.
- Деятельность КПК регулируется на законодательном уровне?
- Разумеется. Закон, который лежит в основе деятельности КПК, - ФЗ №190. С ним может ознакомиться любой желающий.
- В завершение беседы расскажите, пожалуйста, о КПК «Сберегательный союз».
- Наш КПК продолжает развиваться. Приоритетным городом был выбран Орел. В то же время уже открылось отделение в Калининграде. На стадии открытия - отделение в Рязани. В планах - до конца года открыться еще в семи городах страны. Работа предстоит большая, но уверенность вселяет тот факт, что о нас узнают все больше людей, и все больше пайщиков доверяют нашему КПК свои вклады, они понимают, что «Сберегательный союз» - надежный инструмент для сохранности и приумножения сбережений.
Наш адрес в Орле: ул. Комсомольская, дом 235, лит. Г, пом. 9. Телефон: (4862) 22-20-96.
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* Предложение действительно только для членов кооператива.