Пришвинка приглашает на фотовыставку орловской студентки «Сказка жизни»

СЕГОДНЯ 10:38 2018-08-09T10:38:02+03:00

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1 августа в орловской библиотеке имени Пришвина стартовала фотовыставка студентки колледжа культуры и искусств Екатерины Мурзаевой. В своем дипломном проекте девушка отразила игру света и тени.

- Мы живём в Орле, и каждый день видим свой родной город. Днём он может казаться нам совершенно простым и привычным. Но стоит лишь солнцу зайти за горизонт, как на город опускается мягкий блеск фонарей и начинается настоящее волшебство, - отметила Екатерина Мурзаева, автор выставки.

Каждый кадр имеет свой заголовок. Все эпиграфы подобраны девушкой из книги Рея Брэдбери «Вино из одуванчиков», в котором мир показан глазами чистого, восприимчивого ребёнка.

- Общим эпиграфом к выставке стали слова Михаиила Пришвина: «Человеку надо вернуть себе детство, и тогда ему вернётся удивление, и с удивлением вернётся и сказка». Создатель выставки будто призывает нас вспомнить свои детские ощущения и воспринимать картины через призму этих ощущений, - рассказали «КП» работники библиотеки.

Организатор выставки уверила, что зритель увидит не просто лужу на красной плитке, а красочную акварель, не лучи солнца, а их осколки, не отражённые, а словно рассыпанные по поверхности воды, а обычный и неприглядный дом вдруг украсится тенью вечернего дерева.

Выставку любой желающий может посетить по адресу: улица Московская, 28.