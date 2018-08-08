СЕГОДНЯ 17:38 2018-08-08T17:38:55+03:00

В Орле устанавливают причастность сотрудников МЧС к сокрытию пожара на предприятии Фото: Архив "КП"

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В Орле продолжается расследование уголовного дела в отношении двух сотрудников регионального МЧС.

Так, Сергей Кирюхин, врио начальника отдела государственного пожарного надзора УНД и ПР, и Евгений Пеньков, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы, подозреваются в получении взяток. Еще одной фигуранткой в этом деле стала Наталья Бакаева, директор Орловского филиала некоммерческой организации «Фонд пожарной безопасности».

Напомним, по версии следствия, Кирюхин и Пеньков способствовали заключению договоров на оказание платных услуг между «Фондом пожарной безопасности» и двумя коммерческими структурами. За оказанное содействие они с мая по июль 2018 года получили от Бакаевой взятку. За это преступление суд заключил подозреваемых под домашний арест.

Однако вскоре сотрудники СУ СК РФ по Орловской области и оперативники УФСБ обнаружили еще один факт преступной деятельности МЧС-ников. Уголовное дело за получение очередной взятки возбудили в отношении Сергея Кирюхина и Вадима Илюшечкина – заместителя Пенькова.

- В мае 2018 года Кирюхин и Илюшечкин получили взятку за сокрытие факта возгорания на территории одного из предприятий города Орла и за избежание применения штрафных санкций в отношении данного юридического лица, - рассказала Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Сейчас по уголовным делам проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательств вины обвиняемых и подозреваемого. Расследование продолжается.