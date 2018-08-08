Орловские власти остались недовольны ремонтом семи дворовых территорий

СЕГОДНЯ 10:50 2018-08-08T10:50:42+03:00

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Накануне, 7 августа, представители орловской власти проехали по семи дворовым территориям, которые были предъявлены к сдаче, чтобы дать объективную оценку качества выполненных работ. Речь идет о следующих адресах: улица Салтыкова Щедрина, 36; переулок Ягодный, 17; Щепная площадь, 12; улица 3-я Курская, 52; улица Русанова, 52; улица Маринченко,16.

К несчастью для подрядчиков, ко всем объектам возникли претензии. Так, например, во дворе дома №36 на улице Салтыкова-Щедрина ремонтникам поручили более качественно исполнить место примыкания нового асфальта к старому. После этого совместно с независимой лабораторией будут взяты повторные пробы с нового полотна.

Сколы на бордюрах заметили во дворе дома №17 по переулку Ягодному. Представители власти также обратили внимание на торчащий посередине двора люк, вокруг которого нужно переложить асфальт. УК поручили покрасить и отремонтировать входы в подъезды, выровнять землю и озеленить территорию.

Стоит отметить, что к проверке дворов активно подключались сами жители. Ни один из проверенных дворов не был принят.

Напомним, сейчас из 73 дворовых территорий работы ведутся на 65 объектах. 26 дворов уже приняли, 14 - готовятся к сдаче. Согласно графику, все ремонтные работы будут завершены.

В программу ремонта также включат еще один двор по улице Светофорной, 4. Уже на следующей неделе он будет выставлен на торги по поиску подрядчика.