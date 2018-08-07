2018-08-07T15:43:43+03:00
Общество

«Ростелеком» организовал Караоке на День города Орла

«Ростелеком» поддержал празднование Дня города в Орле
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Провайдер организовал в городском парке площадку караоке, где гуляющие могли выбрать и спеть любую из более чем 2000 песен из коллекции сервиса «Интерактивное ТВ». Нарядная, украшенная воздушными шарами, площадка «Ростелекома», с которой доносились зажигательные мелодии, издалека привлекала внимание. Гости охотно фотографировались в фотозонах, оформленных в фирменном стиле «Ростелекома», участвовали в викторинах и конкурсах. За время работы площадки похвастаться вокалом смогли около тысячи человек.

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Юрий Солдатенков, директор Филиала в Брянской и Орловской областях:

«Отличный получился праздник, и я считаю, что «Ростелеком» сумел доставить радость горожанам. С самого начала праздника и до закрытия площадки от желающих спеть не было отбоя – к стойке «Караоке» всегда была очередь. Вообще, наш сервис – просто находка для любителей петь. Он не требует дополнительного оборудования: не нужно покупать плеер, колонки и даже диски с композициями. Главное, подписаться на сервис «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома». Дальше дело техники: нажать кнопку «Караоке» и выбрать песню. Пойте, составляйте и сохраняйте собственные плей-листы, сортируйте песни по исполнителям или жанрам».

Услуга «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» обеспечивает комфорт и удобство при просмотре телепередач и фильмов. Разнообразие сервисов позволяет пользователям настроить систему под свои потребности. Абоненты могут петь в караоке, управлять просмотром, выбирать фильмы и программы из «Видеопроката», просматривать передачи из архива, а также контролировать видеоконтент, который смотрят дети.

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