2018-08-07T15:10:23+03:00
Общество

«Ростелеком» предложил орловцам смотреть «ТВ-Онлайн»

В Центральной России стартовала акция «ТВ-Онлайн» от «Ростелекома» для абонентов сервисов «Домашний Интернет» и «Мобильная связь»
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По её условиям, пользователи некоторых тарифных предложений могут получить промокод, открывающий бесплатный онлайн-доступ на год к пакету «Легкий – Промо» из 101 телеканала. Для просмотра контента абонент может воспользоваться одним из двух вариантов: мобильное приложение Wink или сервис «Интерактивное ТВ 2.0». Акция действует до 31 декабря 2018 года.

Юлия Кармазина, заместитель директора Филиала в Брянской и Орловской областях, директор по работе с массовым сегментом:

«Цифровое телевидение» от «Ростелекома» – это услуга для тех, кто не довольствуется тем, что предлагают телеканалы, а предпочитает сам выбирать видеоконтент для просмотра. Такие абоненты смотрят фильмы и программы через мобильные приложения или Smart TV в любом месте, где бы они ни находились. Пакет «Легкий–Промо» от «Ростелекома» даёт им эту возможность».

Участники акции получают значительные преимущества: простоту активации пакета, единовременное подключение каналов, отсутствие обязательной ежемесячной платы и бесплатный мобильный трафик для приложений услуги «Wink Интерактивное ТВ». При заказе дополнительных платных услуг – «Видеопроката» или «Видео по запросу», а также при приобретении дополнительных пакетов телеканалов, бесплатная годовая подписка на пакет «Легкий – Промо» не прерывается. По истечение 12 месяцев с момента активации, бесплатная подписка автоматически отключается, и абонент самостоятельно подключает любой из доступных пакетов телеканалов.

Дополнительная услуга «ТВ-онлайн» подключается с помощью промокода любым из доступных способов: через личный кабинет, кодами USSD, через контакт-центр, по SMS или непосредственно в центре продаж и обслуживания абонентов «Ростелекома». Воспользоваться предложением одновременно можно только на одной из платформ: введя промокод на портале «Интерактивное ТВ», абонент уже не сможет повторно его активировать в мобильных приложениях услуги «Wink Интерактивное ТВ».

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