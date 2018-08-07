2018-08-07T14:26:49+03:00
Общество

В трех орловских скверах завершается ремонт

Объекты готовят к сдаче
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
В трех орловских скверах завершается ремонтВ трех орловских скверах завершается ремонтФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Три орловских сквера подготавливают к сдаче. Речь идет о Тургеневском бережке, сквере «1000 и 1 мелочь» и сквере имени пионерской организации «Орлята».

Ремонт на всех трех объектах находятся в завершающей стадии. Так, например, в сквере «1000 и 1 мелочь»установили бордюры и положили тротуарную плитку, подключили освещение. В ближайшее время подрядчик приступит к установке 14 комплектов скамеек и урн.

В сквере имени Ивана Тургеневаработы выполнили полностью, в сквере «Орлята» еще предстоит уложить асфальт на проезжей части, прилегающей к бордюру.

Что касается остальных общественных территорий, как сообщает пресс-служба городской администрации, в сквере Юностьподготовительные работы подходят к концу. Подрядчик выполнил обустройство бетонного основания фонтана и инженерных систем водоотведения и водоснабжения. На некоторых участках бульвара Победы потребовалось подсыпать грунт. В парке Ботаникаведется обустройство детской площадки.

В историко-литературном квартале подрядчик обустроил траншею и проложил кабель под освещение. В Городском парке завершается реконструкция колоннады. К началу сентября станет известно, кто займется ремонтом фонтана и благоустройством прилегающей территории.

По скверу «Дворянское гнездо» уже получили заключение достоверности сметной стоимости проекта. Его внесут в план-график для проведения торгов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Орле сохранят праздничные украшения со Дня города
Под Орлом пьяная автомобилистка устроила ДТП со служебной машиной ДПС
19 августа в заповеднике «Спасское-Лутовиново» орловцев накормят вареньем и пирогами
Бывшие сотрудники орловского ПАТП-1 сняли видео о нынешнем состоянии предприятия
18 августа в Детском парке орловцы станцуют аргентинское танго
В Орле покажут репортаж из снимков о жизни города в 1963 году
Орловские полицейские начали утро с зарядки в детском лагере «Елочка»
Активисты расскажут о подвигах орловских женщин во времена войны
За сутки на орловских дорогах никто не пострадал
В одном из орловских кафе задержали стрелка из травмата
Орловцы помогут малообеспеченным семьям собрать детей в школу
Орловские спасатели ловили голубя в Свято-Троицком храме
Неподалеку от Орла тушили жилой дом
На орловском футбольном поле скончался тренер Владимир Щербаков
Орловские кадеты привели в порядок братское захоронение советских воинов
Клиенты канала «Сбербанк Первый» в Воронеже встретились с Евгенией Воскобойниковой
В Орле выбрали самый лучший дом в Заводском районе
В Орловской глубинке увековечили имена героев Великой Отечественной войны
Под Орлом пьяный водитель «Нивы» увел машину в кювет
36-летний орловец из-за ссоры зарезал ножом своего приятеля
Банк УРАЛСИБ дарит новым клиентам-предпринимателям сайт для бизнеса и скидку на технику Samsung
Под Орлом в ДТП столкнулись две встречные легковушки
В Орле открылась выставка «Портрет в творчестве орловских художников»
ДТП под Орлом: после столкновения автомобиль перевернулся