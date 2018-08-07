В трех орловских скверах завершается ремонт

СЕГОДНЯ 14:25 2018-08-07T14:26:49+03:00

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Три орловских сквера подготавливают к сдаче. Речь идет о Тургеневском бережке, сквере «1000 и 1 мелочь» и сквере имени пионерской организации «Орлята».

Ремонт на всех трех объектах находятся в завершающей стадии. Так, например, в сквере «1000 и 1 мелочь»установили бордюры и положили тротуарную плитку, подключили освещение. В ближайшее время подрядчик приступит к установке 14 комплектов скамеек и урн.

В сквере имени Ивана Тургеневаработы выполнили полностью, в сквере «Орлята» еще предстоит уложить асфальт на проезжей части, прилегающей к бордюру.

Что касается остальных общественных территорий, как сообщает пресс-служба городской администрации, в сквере Юностьподготовительные работы подходят к концу. Подрядчик выполнил обустройство бетонного основания фонтана и инженерных систем водоотведения и водоснабжения. На некоторых участках бульвара Победы потребовалось подсыпать грунт. В парке Ботаникаведется обустройство детской площадки.

В историко-литературном квартале подрядчик обустроил траншею и проложил кабель под освещение. В Городском парке завершается реконструкция колоннады. К началу сентября станет известно, кто займется ремонтом фонтана и благоустройством прилегающей территории.

По скверу «Дворянское гнездо» уже получили заключение достоверности сметной стоимости проекта. Его внесут в план-график для проведения торгов.