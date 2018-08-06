Орловцы проверили свои знания о родном крае

СЕГОДНЯ 09:35 2018-08-06T09:35:18+03:00

Для этого им нужно было пройти специальную городскую квест-игру

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4 августа в Орле в рамках очередного этапа конкурса «Молодые кадры Орловщины» состоялась городская квест-игра «Тайна орловских сокровищ». Ее разработали специально, чтобы разработать у участников навыки коллективного решения задач и умения быстро ориентироваться на местности, сплотить всех членов команды и побудить каждого проявить стремление к победе.

Игрокам предстояло проверить свои знания об истории, в частности, в квесте были такие задания как вопросы про герб Орла, церкви, Орловскую крепость, нужно было соединить фото исторических личностей с их описанием, вспомнить слова из произведений Ивана Тургенева, определить историческое здание по описанию, определить неверные факты об Орле, вспомнить произведение Тургенева по крылатый фразе, сопоставить изображения старых зданий с новыми.

Квест проводился в историческом центре Орла, в районе, ограниченным сквером генерала А.П. Ермолова, стелой в честь 400-летия основания города и гостиницей «Орёл». Участникам конкурса необходимо было пройти все этапы, правильно ответить на все задания и узнать секретное место, в котором их ожидал приз.

По результатам игры победу одержала команда "Полиграф Полиграфыч", секретным призом которых стала статуэтка Орла.