В Орле водрузили дубликат Красного Знамени Победы

СЕГОДНЯ 09:20 2018-08-06T09:24:20+03:00

Его подняли над домом №5 на площади Мира

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5 августа десятки орловцев собрались в сквере Танкистов на торжественном митинге Памяти, посвященном 75-й годовщине освобождения области от немецко-фашистских захватчиков. Главными участниками мероприятия стали, конечно же, ветераны Великой Отечественной войны.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе областного правительства, в числе гостей митинга была делегация из города Разграда Республики Болгария, чьим побратимом является город Орел. В этом году отмечается 50-летие установления дружеских отношений между этими городами.

В честь доблестного подвига советских воинов над дома №5 на площади Мира водрузили дубликат Красного Знамени Победы. Его еще 5 августа 1943 года подняли над городом Орлом воины-разведчики Василий Образцов и Иван Санько.

Память о воинах и мирных жителях, отдавших свои жизни за независимость Орловщины, участники митинга почтили минутой молчания, а ветеранам юные орловцы в знак благодарности и уважения подарили цветы. Военнослужащие батальона Почетного караула 154 отдельного комендантского Преображенского полка продемонстрировали свое мастерство.

В завершение митинга его участники возложили цветы к монументу героям-танкистам, братской могиле и памятнику Ивану Баграмяну, Маршалу Советского Союза.