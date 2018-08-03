2018-08-03T13:27:28+03:00
Общество

Мост «Дружба» в Орле будут ремонтировать поэтапно

Контракт с подрядчиком уже находится на стадии заключения
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта городской администрацииФото с сайта городской администрации
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Стало известно, что мост «Дружба», который соединяет улицы Розы Люксембург и 5-е Августав Орле, будут ремонтировать поэтапно без полного закрытия движения транспорта и пешеходов.

Так, по сообщениям пресс-службы мэрии, поочередно будут закрывать половины проезжей части моста от улицы Черкасской с установкой временного ограждения зоны работ. Оставшийся участок дороги шириной 6 метров разделят напополам для движения автомобилей. Однако скорость будет ограничена, до 40 километров в час.

Переходить мост пешеходы смогут через тротуар, прилегающий к проезду. После завершения работ на одном участке моста движение транспорта перенаправят на отремонтированный участок и начнут ремонт на второй части моста.

Одними из главных видов работ, предусмотренных проектом, будут замена опорных частей на всех опорах на резинометаллические; полная последовательная замена всех балок пролетных строений на новые; устройство элементов мостового полотна с обеспечением организованного водоотвода, дренажа и гидроизоляции проезжей части; восстановление укрепления конуса; переустройство коммуникаций, попадающих в зону производства работ по капитальному ремонту; обустройство сооружений и подходов.

Согласно проекту, планируется также расширить мост на два с половиной метра. Полностью капитальный ремонт завершат к 31 декабря 2019 года.

Контракт с подрядчиком уже находится на стадии заключения.

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