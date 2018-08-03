СЕГОДНЯ 08:45 2018-08-03T08:44:47+03:00

В Орел с рабочим визитом приехал полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев

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На днях в Орел с рабочим визитом прибыл Игорь Щеголев, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном Федеральном округе.

Знакомство почетного гостя с орловским краем началось с посещения Духовно-Православного центра Вятский Посад, где ему провел экскурсию настоятель храма Сретения Господня иерей Роман Фаустов. Игорь Щёголев осмотрел семикупольный храм Сретения Господня, классы и пансион Православной гимназии, часовую мастерскую. В школе ремесел ему рассказали о развитии народных промыслов в регионе.

В Военно-историческом музее для Игоря Щеголева провели экскурсию и рассказали об основных этапах военной истории Орловщины. Затем почетный гость принял участие в награждении ветеранов Великой Отечественной войны медалями «75 лет освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков», а также в поощрении молодых ученых ОГУ президентскими грантами. Затем полномочного представителя Президента РФ в ЦФО ждал еще один музей – музей писателей-орловцев, где Игорь Щеголев просмотрел экспозицию, посвященную 200-летнему юбилею Ивана Тургенева.

Уже сегодня, 3 августа, Игорь Щеголев совместно с Секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым примет участие в совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах ЦФО.