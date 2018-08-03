СЕГОДНЯ 08:37 2018-08-03T08:37:22+03:00

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После выявленных активистами недочетов в Орле на детских площадках навели порядок. Там наконец-то покрасили игровое оборудование и покосили траву. Как отметили в пресс-службе ОНФ по Орловской области, еще целый месяц летних каникул, и дети должны чувствовать себя комфортно.

Напомним, в начале июня орловские активисты проводили мониторинг по оценке безопасности детских площадок. Оказалось, что на всех проверенных площадках не была скошена трава. Сейчас эту ситуацию исправили. В частности, траву скосили на детских площадках во дворах домов № 100 и № 102 на улице Московской, во дворах домов № 58 и № 82 на улице Максима Горького, во дворе дома № 254 по улице Комсомольской, во дворе дома № 59 по улице Октябрьской, во дворе дома № 16 по улице Гуртьева.

- Детские площадки нужно содержать в безопасном для детей состоянии. Необходимо своевременно производить покраску элементов игрового оборудования, покос травы. Следить за этим стоит как городским властям, так и представителям управляющих компаний, - отметили в пресс-службе ОНФ по Орловской области.

В помощь активистам сами орловцы могут фотографировать поврежденное игровое оборудование и направлять снимки в группу Народного фронта в Орловской области в социальной сети «ВКонтакте», а также на электронную почту 57region@onf.ru.