Фестиваль «Орловская мозаика» пройдет на трех площадках

СЕГОДНЯ 08:08 2018-08-03T08:08:27+03:00

Артисты выступят в Городском и Детском парках, а также в ДК «Металлург»

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4 и 5 августа в Орле пройдет уникальный фольклорный фестиваль «Орловская мозаика», посвященный 75-й годовщине освобождения города и области от немецко-фашистских захватчиков. Участие в нем примут порядка 250 человек из 16 танцевальных и вокальных коллективов Краснодарского края, Воронежской и Московской областей, Адыгеи, Беларуси, Донецкой народной республики, Курска.

Так, 4 августа, в 13.30участники «Орловской мозаики» выйдут на улицы города с красочным шествием в народных костюмах, с инструментами, песнями и танцами. Они пройдут от площади Ермолова к площади Ленина. Через пол часа на площади Ленина пройдетторжественное театрализованное открытие фестиваля, в рамках которого каждый коллектив представит свою визитную карточку.

Концерты участников фестиваля состоятся на трех городских площадках. С 6 часов вечера в Городском парке выступят народный вокальный ансамбль «Цветы», ансамбль песни и танца «Кубанские казаки», ансамбль танца «Фантазия», женский вокальный ансамбль «Кружева», образцовый художественный коллектив народного танца «Горячие сердца», фолк поп - группа «Кружева», ансамбль адыгского танца «Адыги».

В Детском парке в это же время начнут свои выступления вокальный ансамбль «Братья казаки», образцовый коллектив хореографическая студия «Ромашковая Русь», народный ансамбль русской песни «Журавушка», народный ансамбль танца «Аюшка».

На следующий день, 5 августа, в Детском парке орловцы смогут посмотреть показательные выступления народного вокального ансамбля «Цветы», ансамбля песни и танца «Кубанские казаки», ансамбля танца «Фантазия», женского вокального ансамбля «Кружева», образцового художественного коллектива народного танца «Горячие сердца», фолк поп - группы «Кружева», ансамбля адыгского танца «Адыги».

Параллельно в этот же день в КДЦ «Металлург» выступят вокальный ансамбль «Братья казаки», народный вокальный ансамбль «Белый Птах», народный ансамбль песни и танца «Околица».

Торжественная церемония закрытия фестиваля пройдет в День города, 5 августа, на площади Ленина. Награждать участников почетными грамотами и ценными памятными подарками начнут с 17 часов. Сразу после орловцев ждет гала-концерт, на котором приглашенные коллективы представят свои лучшие номера.