2018-08-05T09:35:28+03:00
Общество

В Орле открыли бюсты героев-разведчиков Ивана Санько и Василия Образцова,

Они водрузили Знамя Победы над Орлом в августе 1943 года
Анастасия ВАРДАНЯН
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..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Церемония торжественного открытия бюстов героев-разведчиков состоялась 4 августа на бульваре Победы рядом с Орловской областной клинической больницей.

Почетными гостями мероприятия стали ветераны Великой Отечественной войны, участники боев на Орловско-Курской дуге Иван Иванович Ветров, Виктор Андреевич Шигин и Вячеслав Васильевич Панфилов, а также сын Ивана Дмитриевича Санько - Виктор Иванович Санько.

- Именно Красный флаг Ивана Санько и Василия Образцова стал главным символом долгожданной свободы и великой Победы Красной Армии в Орловской наступательной операции. Уверен, что обновленный Бульвар Победы соберет героев Орловщины. И сегодня наши герои-разведчики снова встают в строй: как и прежде, рядом со своим командиром – Героем Советского Союза генералом Александром Васильевичем Горбатовым, - отметил врио губернатора Орловской области Андрей Клычков.

В Орле открыли бюсты героев-разведчиков Ивана Санько и Василия Образцова, Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле открыли бюсты героев-разведчиков Ивана Санько и Василия Образцова,Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Отметим, что бюсты героев-разведчиков установлены на одном бульваре с генералом Александром Горбатовым. Напомним, что с инициативой установления бюстов разведчиков 1262-го стрелкового полка 380-й стрелковой дивизии сержанта Ивана Дмитриевича Санько и ефрейтора Василия Ивановича Образцова, которые первыми водрузили Красный флаг Победы на здании дома №5 на площади Мира в городе Орле, выступили члены ОРОО Молодежное поисковое движение «Огненная дуга».

Бюсты героев-разведчиков изготовлены Центром монументального искусства (город Москва). Скульптор – Андрей Следков. Скульптуры выполнены из бронзы, постамент - из красного гранита. Общая высота составляет 2,2 метра. Финансирование осуществлялось за счет спонсоров и народных средств.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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За освобождение Орла разведчики Иван Дмитриевич Санько и Василий Иванович Образцов были награждены Орденом Красного Знамени и Орденом Красной Звезды.

В апреле 1990 года решением Орловского городского Совета народных депутатов Ивану Санько и Василию Образцову за героизм и мужество, проявленные во время Великой Отечественной войны в боях за освобождение Орловщины, присвоено звание «Почётный гражданин города Орла».

Несколько лет назад на карте областного центра появились улицы, названные в их честь. Также память о подвиге разведчиков увековечена мемориальными досками на доме № 5 на площади Мира.

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