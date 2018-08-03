3 Авг. 19:00 2018-08-03T20:07:16+03:00

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В пятницу, 3 августа, в Орле прошло выездное совещание Совета Безопасности РФ. Его провел Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев с полномочным представителем Президента РФ в ЦФО Игорем Щеголевым. Участие приняли главы регионов, входящих в состав федерального округа, в том числе Сергей Собянин, а также представителями федеральных министерств и ведомств.

Делегацию приветствовал врио губернатора Орловской области Андрей Клычков.

- В тесном взаимодействии с федеральным центром, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, опираясь на поддержку жителей области, Правительство Орловской области добивается решения поставленных руководством страны задач, делает всё для устойчивого развития региона, создания комфортной среды, повышения уровня и качества жизни орловцев, - отметил Андрей Клычков. - На Орловщине будет сделано все для выполнения поручения Президента страны по обеспечению продовольственной безопасности России.

Участие приняли главы регионов, входящих в состав федерального округа, в том числе Сергей СобянинФото: Пресс-служба Правительства Орловской области.

В ходе совещания было уделено внимание повышению эффективности миграционного контроля, совершенствованию межведомственного взаимодействия, соблюдению иностранными гражданами российского законодательства.

- В 2017-м году и за 6 месяцев текущего года незаконными мигрантами в ЦФО было совершено более 27 тысяч преступлений. В тот же период выявлено более 40 каналов незаконной миграции. Отмечается тенденция увеличения числа преступлений, совершенных иностранными гражданами в Орловской, Калужской и Воронежской областях, - отметил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев. – Эти и другие обстоятельства требуют принятии соответствующих мер.

Вторым вопросом повестки дня стала тема обеспечения энергетической безопасности и противодействия криминальной деятельности на объектах топливно-энергетического комплекса.

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков.Фото: Пресс-служба Правительства Орловской области.

- Вопросы повестки дня сегодняшнего заседания находятся в плоскости повышенного внимания, - отметил Игорь Щёголев, полномочным представителем Президента РФ в ЦФО - В ближайшие 6 лет необходимо внедрить новые технологии генерации, хранения и передачи энергии, провести обновления отечественной электроэнергетики на цифровой режим работы, решить вопрос энергоснабжения отдаленных территорий. На территории ЦФО находятся почти 3 тысячи объектов ТЭК. Дальнейшее развитие энергокомплекса Центральной России требует преодоление системных проблем в сфере антитеррористической защищенности, промышленной и информационной безопасности. Особое внимание уделяется антитеррористической защищенности объектов атомной энергетики.

Пристальное внимание полномочный представитель Президента РФ в ЦФО уделил решению вопросов незаконной миграции. Он отметил, что сегодня на территории Центрального федерального округа проживает порядка 4 млн иностранных граждан. Высокий уровень концентрации иностранцев отмечен в столичном регионе. Игорь Щёголев подчеркнул, что половина противоправных действий совершается иностранцами на территории Центрального федерального округа.

Пути решения существующих кадровых и материально-технических проблем подразделений по вопросам миграции обсуждали участники встречи.

В Орле прошло выездное совещание Совета Безопасности РФФото: Пресс-служба Правительства Орловской области.

В рамках совещания также были выработаны рекомендации, направленные на улучшение состояния антитеррористической защищенности объектов ТЭК, модернизацию инфраструктуры и оборудования, ликвидацию задолженности за потребляемые энергоресурсы. Поставлены задачи по противодействию хищениям активов предприятий и незаконному обороту энергетических ресурсов, а также по раскрытию налоговых преступлений, по активизации правоохранительной работы и обеспечению надлежащего прокурорского надзора. Рассмотрены вопросы, связанные с обеспечением конкурентоспособности отечественных энергетических компаний, в том числе за счет внедрения перспективных и высокоэффективных технологий.

Участники мероприятия также обсудили и другие вопросы обеспечения национальной безопасности в регионах Центральной России.