2 Авг. 10:05 2018-08-02T11:51:55+03:00

Как провести День Орловской области в Москве Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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9 и 10 августа на нескольких площадках в Москве представят экономический и культурный потенциал Орловской области.

Так, 9 августа, с 10 утра на Семеновской площади пройдет открытие выставки сельскохозяйственной продукции и изделий народных художественных промыслов. Ее посетителей порадует своим творчеством ансамбль «Славица». Также будут организованы ремесленные мастер-классы.

В этот же день в 11:30 состоится церемония возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

К вечеру, в 18 часов, в сквере перед Московским театром «Новая опера имени Колобова» начнется программа «Тургенев и Виардо». Ровно через час Дни Орловской области в Москве будут официально открыты. Гостей церемонии ждет концерт Орловского губернаторского камерного хора «ЛИК» и Орловского губернаторского симфонического оркестра. Кроме того, делегации Московской и Орловской областей посетят экспозицию «Логотипы к 200-летию Ивана Тургенева» и выставку произведений орловских художников.

10 августа в первой половине дня пройдут круглые столы, посвященные обмену опытом в сфере туризма, здравоохранения, образования и торговли.

Спортивные команды города Москвы и Орловской области проведут товарищеские встречи по баскетболу.

В полдень в Центральном доме художника откроется выставка «Родине моей поклонитесь». Кроме того, на Арбате до 13 августа работает фотовыставка «Орловский край – жемчужина Черноземья».

Ответное проведение Дней Москвы в Орловской области запланировано на 2019 год.