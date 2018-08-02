2018-08-02T09:33:31+03:00
Общество

Орловские активисты настаивают на оборудовании пешеходного перехода на перекрестке улиц Пушкина и 2-ой Курской

На этом участке дороги дети вынуждены перебегать дорогу в отсутствие машин
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта ОНФ по Орловской областиФото с сайта ОНФ по Орловской области
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Орловские активисты продолжают настаивать на оборудовании пешеходных переходов на перекрестке улиц 2-я Курская, Пушкина и Трамвайного переулка. Рядом с этим участком дороги находятся школа №48 и спортивная школа №2.

- Дети по дороге в школу вынуждены переходить дорогу не по пешеходному переходу, а прямо через проезжую часть, – сообщили «КП» в пресс-службе ОНФ по Орловской области.

Оказалось, что в этом месте участок дороги плохо просматривается, и, следовательно, представляет опасность для жизни детей. Аналогичная ситуация происходит и на противоположной стороне улицы Пушкина, где также нет пешеходного перехода. Здесь идут в школу дети, обучающиеся в 32-й школе Орла.

- Вероятность возникновения ДТП очень высока, поэтому необходимо оборудовать данный перекресток пешеходными переходами. Это позволит снизить случаи происшествий с детьми, а также облегчить движение на данном участке водителям, - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, орловские активисты обнаружили еще один опасный для детей участок дороги. Речь идет об отсутствии ограждений и «лежачих полицейских» на пешеходном переходе по улице Электровозной, где рядом находится школа № 30. Тротуары здесь очень узкие. Порой дети вынуждены идти прямо по дороге.

Еще один опасный перекресток подстерегает орловских водителей на пересечении улиц Новикова и Полесской. Светофор там не оборудован, а значит возникает вероятность ДТП.

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