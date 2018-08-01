Как орловцам отметить юбилейный День города

1 Авг. 12:00 2018-08-01T12:12:30+03:00

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5 августа орловцы отметят День города. Дата - юбилейная в этом году исполняется 75 лет со дня освобождения нашего города от немецко-фашистских захватчиков.

В преддверии даты жители смогут узнать о героическом прошлом нашего города. 4 августа в 17.00 на центральном экране на площади Ленина будет показан документальный фильм «Битва за Орел» с живыми съемками 1943 года.

Горожане увидят глазами современников одно из крупнейших сражений в истории войн. Эта битва, за исключением Сталинградской, не знает себе равных по концентрации огромных масс войск и всех видов боевой техники.

Главной праздничной площадкой в День города станет площадь Ленина и городской парк культуры и отдыха. С раннего утра горожан ждут спортивные эстафеты, концерты и театрализованные представления. Главном событием станет выступление популярной группы «Любэ», ну а завершится праздник салютом.

Мы публикуем полную программу мероприятий

3 августа

Летняя эстрада Городского парка культуры и отдыха

19:00 - 20:00 Выступление оркестра Академии ФСО России

20:00 - 21:00 Мастер - класс по историческим танцам от АИТ "Династия"

4 августа

Бульвар Победы

10:00 Торжественная церемония возложения цветов к стеле Воинской славы

Детская площадка аттракционов Городского парка культуры и отдыха

11:00 - 12:00 «Игротека» - детская развлекательная программа

Сцена ККЗ "Юбилейный"

15:00, 16:00 Благотворительный показ документального фильма «Битва за Орел», посвященный 75-й годовщине освобождения г. Орла

Кромское шоссе, 4

14:00 - 15:00 Работа Клуба военизированных игр «Лазер-таг»

17:00 - 18:00 Работа Клуба военизированных игр «Лазер-таг»

Летняя эстрада Городского парка культуры и отдыха

16:00 - 18:00 «Модный август» - показ коллекционной одежды дизайнеров Орла.

Площадь Ленина

14:00 Торжественное открытие городского фольклорного фестиваля «Орловская мозаика»

Летняя эстрада Городского парка культуры и отдыха

18:00 - 21:00 Выступление творческих коллективов — участников Фестиваля «Орловская мозаика» в ГПК и О

Площадь Мира, памятник героям-танкистам, памятник Маршалу Советского Союза И.Х. Баграмяну

10:00 Торжественная церемония подъема дубликата Красного флага, водруженного над городом Орлом 5 августа 1943 года в честь освобождения города Орла от фашистских захватчиков, митинг Памяти, церемония возложения цветов к памятнику Героям – танкистам и братской могиле и памятнику Маршалу Советского Союза И.Х. Баграмяну

5 августа

Городской парк

12:00 - 19:00 Работа фото-зоны «Старый патефон»

12:00 - 14:00 Праздничная программа ко Дню города, подготовленная радиостанцией «Юмор FM»

14:00 - 15:30 Праздничная спортивная программа ко Дню города, подготовленная фитнес клубом «Кросс - Энерджи»

15:30 - 17:00 Праздничная программа ко Дню города, подготовленная радиостанцией «Экспресс - радио»

17:00 - 18:00 «Строки об Орле» - литературная программа, подготовленная Орловским отделением Союза писателей РФ

17:00 - 18:00 Художественная акция «Спасибо за жизнь!»

18:00 - 18:20 «С годовщиной Победы!» - танцевальный флешмоб, подготовленный КФ ГПК и О «Ради жизни»

18:20 - 19:00 Танцевальная программа «В стиле «Ретро»

Площадка у фонтана

18:00 - 21:00 «Играй, гармонь любимая!» - вечер отдыха под гармонь

Летняя эстрада

12:00 - 13:00 «С праздником, Орел!» - выступление творческого коллектива «Ветераны Алроса»

13:00 - 15:00 Выступление творческих коллективов Орловской области

15:00 - 16:00 Выступление вокальной группы «Мы — из ХХ века!»

16:00 - 17:00 Выступление вокальной группы «Гармония», подготовленное санаторием «Дубрава», посвященное Дню города

17:00 - 18:00 Выступление студии восточного танца «Амира», посвященное Дню города

18:00 - 19:15 Гала- концерт творческих коллективов и солистов МАУК «ГПК и О»

19:30 - 20:10 «Любимый город» - выступление кавер -группы «20»

20:30 - 22:00 «Город воинской славы!» - выступление вокальной группы «Перевал»

Детская площадка аттракционов

10:00 - 11:00 Аквагрим от агентства праздников «Gold Fish»

11:00 - 13:00 «Юные орлята» - детская игровая спортивная программа и конкурс детского рисунка на асфальте

13:00 - 14:00 Детская игровая программа от агентства праздников «Аравелия»

Площадка у ККЗ "Сфера Т"

11:00 - 17:00 Праздничная программа, посвященная Дню города, подготовленная компанией сотовой связи «Tele2»

18:00 - 20:00 «Город любимый» - мастер- класс, выставка книг о городе Орле, благотворительная акция с бесплатной раздачей книг всем желающим, посвященная Дню города

Яблоневый сад

10:00 - 20:00 Турниры по спортивному лазертагу «Комбат 57»

Площадка перед ККЗ "Юбилейный"

11:00 - 15:00 Работа творческой площадки с участием компании «Ростелеком»

Кафе у фонтана парка

11:00 - 15:00 Мастер- классы по приготовлению блюд, дегустация блюд

Аллея парка

14:00 - 15:00 Работа полевой кухни

Площадь Ленина

17:00 Торжественное закрытие городского фольклорного фестиваля «Орловская мозаика»

21:00 Выступление группы «Любе», посвященное Дню города

22:15 Выступление рок - группы «Черный кофе»