Цирк Романа Коробко выступает в Орле с новой программой

31 Июль 09:30 2018-07-31T12:35:23+03:00

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Это современное, яркое и впечатляющее шоу, посмотрев которое, можно с уверенностью сказать, что цирковое искусство продолжает совершенствоваться. В цирке Романа Коробко недаром ищут новых артистов и постоянно стараются удивить своих зрителей.

- Почти все артисты раньше в Орле не работали, мы не повторяемся и не привозим номера, которые люди уже видели в прошлом году, - пояснил шпрехшталмейстер Роман Коробко.

Представление начинают канатоходцы, они отлично держат баланс, выполняют сложные трюки, некоторые - без лонжи. Далее идет номер — акробат в рейнском колесе.

Вызывает восторг и улыбку— девушка с дрессированными кошками. Некоторые трюки построены так, будто пушистые актеры не слушаются, но это часть задумки.

Стать зрителями можно до 5 августа.Фото: Вероника ИКОННИКОВА

В редком жанре — пол дэнс в воздухе - выступает артистка, которая выполняет ранее недостижимые трюки.

Номер упитанных медведей умиляет зрителей, выступление веселых обезьян увлекает и очаровывает.

Самая загадочная участница шоу - ученица знаменитой Анны Дельворс, обладающая ментальной магией.

Особый шарм всему представлению предает энергичная коверная клоунесса Ла Лока.

Это современное, яркое и впечатляющее шоу, посмотрев которое, можно с уверенностью сказать, что цирковое искусство продолжает совершенствоваться. В цирке Романа Коробко не даром ищут новых артистов и постоянно стараются удивить своих зрителей.

Ведь внимательный зритель поймет, насколько выкладываются артисты. К примеру, акробаты — молодые, азартные и амбициозные парни, им самим интересен результат. И даже после выступления они продолжают выполнять трюки, поскольку это их жизнь и призвание.

Искусство акробатов можно сравнить со спортом высоких достижений. Без сомнения, это требует огромных затрат сил, времени, здоровья, большого упорства и желания.

Можно сказать, что довольно сильно изменились стандарты выступлений коверных. От внешности до актерской игры. Клоун — это уже не постоянно падающий чудак с огромным красным носом. Это уже, вполне возможно, интересная девушка «с чудинкой», которая комично отыгрывает каждый момент так, что смеются и взрослые и дети.

- Наша коверная в этом году будет демонстрировать свои номера на Всемироном фестивале цирокового искусства «Идол». Недавно мы узнали, что она успешно прошла отбор. Конечно, чтобы быть хорошим коверным, надо быть заводным и веселым человеком в жизни. Ла Лока - именно такая, - говорит шпрехшталмейстер Роман Коробко.

В последнее время часто звучат призывы защитников животных не посещать выступления, во время которых демонстрируются номера с братьями нашими меньшими. Возможно, в некоторых случаях, это справедливо, но далеко не всегда. На примере цирка Романа Коробко можно убедиться, что все зависит от конкретных людей и конкретных животных.

Например, во время выступления с обезьянами дрессировщица их даже не касается, только указывает, в какую сторону идти, иногда берет на руки.

- Секрет в том, что обезьяны признали дрессировщицу своим лидером и сами выполняют её просьбы. Вообще, есть животные способные выступать, и не склонные к этому. Так же как есть математический и гуманитарный склад ума. Если животное не склонно, разумный дрессировщик не будет с ним дальше работать, - объясняет Роман Коробко.

В цирковом искусстве есть множество нюансов и моментов, которые сложно разглядеть простому зрителю. Очевидно одно: это, безусловно, искусство и его стоит оценить. Особенно, когда представляется возможность посетить давно полюбившейся орловцам цирк Романа Коробко.