«Ростелеком» предложил жителям ЦФО сыграть по промо-цене

30 Июль 14:00 2018-07-30T14:18:00+03:00

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В Центральной России стартовала акция«Ростелекома» «Играй по промо-цене 2.0». По её условиям абоненты услуги «Домашний интернет» и пакета «Домашний интернет + Интерактивное ТВ» смогут два месяца пользоваться тарифом «Игровой» по сниженной цене.Жители Орловщины могут подать заявку на подключение промо-тарифа до 30 сентября 2018 года.

Дмитрий Ерастов, директор проектно-продуктового офиса МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Индустрия киберспорта набирает обороты во всём мире. Не стала исключением и Россия: растёт количество и качество соревнований по разным дисциплинам, возрастают требования к вычислительным мощностям, графике, каналам связи. И мы, как цифровой провайдер, не остаёмся в стороне от этих тенденций. «Ростелеком» разработал предложение, ориентированное на киберспортсменов и простых геймеров – тариф «Игровой». Он учитывает все их запросы: от повышенной скорости до сопутствующих игровых бонусов. А, благодаря акции «Играй по промо-цене 2.0», наши абоненты могутоценить все достоинства тарифа со скидкой почти двадцать процентов».

Участники акции «Играй по промо-цене 2.0» за690 рублей в месяцполучаютдоступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с,а также преимущества во многих популярных играх. БонусыиигроваявалютаждутигроковвWorldofTanks, WorldofWarships, WorldofWarplanes, Lineage 2, Blade&SoulиPointBlank, атакжевшутереWarface. Абонентов, которые по итогам акции выберут тариф «Игровой», ждёт месяц использования антивируса KasperskyInternetSecurity в подарок.

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